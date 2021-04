Hlačke za Rogliča, pesem za Bonda

Že od daleč slišim njen prepoznavni smeh, ko se s kolesom pripelje v osrčje Ljubljane na najino srečanje po dolgem času. Seveda po prijateljskem pozdravu najprej malo spregovoriva o koronavirusu in drugačnem načinu življenja. Ali bodo koncerti, kot jih poznamo, spet zaživeli, se sprašuje Eva. Foto: Igor Modic »Vsi trije v družini smo preživeli korono in se lahko zdaj malo bolj prosto gibljemo,« mi reče z nasmeškom na obrazu. A obenem razkrije, kaj ji je prineslo zadnje leto. »Spoznala sem, da smo ljudje res različni in da imamo vsi svoje strahove. Eni pred virusom, drugi pred...