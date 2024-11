Glede politike so razdeljeni tudi v športu

Šport je posel in je tesno, pa naj si to hočemo priznati ali ne, povezan s politiko. Šport je često tudi medij, prek katerega politika nagovarja svoje volivke in volivce. Številni športniki so po koncu kariere zapišejo politiki, v Sloveniji je tak primer Peter Vilfan, ki je v poslanskih klopeh pustil močan pečat; id leta 2017 je vrhunskim športnikom in tudi parašportnikom lažje, takrat je bil namreč sprejet t. i. Vilfanov zakon, šlo je za predlog poslanca Petra Vilfana, pod katerega so se podpisali poslanci SMC, DeSUS in SD.

Tudi tokratne ameriške volitve so zaznamovali (nekdanji) športniki, ki so se postavili nekateri na eno, drugi pa na drugo stran.

Molil za Trumpovo zmago

Med kampanjo so številni športniki javno izrazili podporo enemu izmed kandidatov, bodisi Donaldu Trumpu bodisi Kamali Harris. Njihova podpora je odražala politične preference in vrednote, ki so jih želeli promovirati. Trumpa je javno podprl Colby Covington. »Sem njegov največji oboževalec, on je moj največji vzornik,« je že lani decembra dejal profesionalni borec mešanih borilnih veščin (MMA). Brett Favre, nekdanji zvezdniški podajalec v ligi NFL, ni skrival, da podpira Trumpa. »Hvala, Brett. Kakšna velika čast. Kako velik šampion,« se mu je zahvalil politik. »Mora zmagati. Molim boga, da zmaga. Samo zaradi zadovoljstva, da smo ponovno združili našo državo, naj spet pride nekaj zdrave pameti,« je decembra lani povedal John Daly, legendarni igralec golfa. Podporo Trumpu sta izrazila tudi igralec ​NFL Harrison Butker ter nekdanji igralec NFL Antonio Brown.

Mehika za zgled

Nekdanji košarkar Magic Johnson, svojčas je navduševal v Lakersih, je bil eden izmed glavnih podpornikov Harrisove. Udeležil se je več njenih zborovanj in aktivno sodeloval v kampanji Athletes for Harris, v kateri se je združilo 75 sedanjih in nekdanjih športnic in športnikov.

»Kamalin nasprotnik je zadnjič črnski skupnosti obljubil veliko stvari, a jih ni izpolnil. In poskrbeti moramo, da temnopolti moški to razumejo. Zato sem tukaj: da zagotovim, da pomagam temnopoltim moškim razumeti, pojdi in glasuj za naslednjo predsednico Združenih držav Kamalo Harris,« je bil v enem od svojih govorov jasen Magic Johnson, ki je Ameriko pozval, naj se zgleduje po Mehiki, kjer je minuli mesec Claudia Sheinbaum prisegla kot prva predsednica. Tudi Billie Jean King, nekdanja teniška prvakinja in aktivistka za pravice žensk, je javno podprla Harrisovo in sodelovala v njeni kampanji. Podpirali so jo tudi Steve Kerr, trener ekipe Golden State Warriors v NBA, košarkarska trenerka Dawn Staley, igralec ameriškega nogometa Thomas Booker IV. ter ameriški paraplavalec Ali Truwit.

Volitve so mimo, kot v športu pa tudi tukaj poraženci in zmagovalci. Prvi, ki se je oglasil iz športnih vrst, je bil Mark Cuban, šef košarkarskih operacij in nekdanji večinski lastnik Dallas Mavericksov, kjer od leta 2018 igra Luka Dončić. »Pošteno ste zmagali, srečno!« je Trumpu na omrežju X še pred razglasitvijo uradnih rezultatov čestital Cuban.