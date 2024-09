Glasbeni pozdrav je nazaj!

Oddaja Glasbeni pozdrav bo tudi v novi sezoni televizijskim gledalcem pričarala veliko raznovrstne, pristne domače glasbe, ki jo bodo predstavili različni glasbeni gostje. V studio se vračata tudi voditelj Andrej Hofer in sovoditelj Sandi Morel, ki so ga televizijski gledalci odlično sprejeli. Morel obljublja še več smelosti in tudi kak glasbeni nastop, kar bo videti že v premierni oddaji Glasbeni pozdrav ta petek.

Rudi Šantl letos praznuje glasbenega abrahama. FOTO: osebni arhiv

Osrednja gosta prve oddaje po dolgem in vročem poletju bosta nekdanja člana legendarne zasedbe ansambla Štajerskih 7, oba izjemna glasbenika: Rudi Šantl in Robert Smolnikar. Šantl je bil prepoznavni vokal zasedbe Štajerskih 7, ki je vseskozi dejaven tudi v zabavnih vodah. Četrt stoletja je bil tudi član mariborske Opere, letos pa praznuje glasbenega abrahama, saj je na odrih prisoten 50 let. Robert Smolnikar pa je virtuoz na harmoniki in avtor nepozabnih pesmi Štajerskih 7. Zadnja leta deluje v Triu Roberta Smolnikarja, kjer sta ob njem še dva prekaljena glasbena mačka Matjaž Mrak in Janez Repnik. Smolnikar, ki je letos praznoval 60. rojstni dan, najlepše pesmi predstavlja z izjemno sopranistko Mojco Bitenc. V oddaji pa bo gostja tudi njegova hči Zala Smolnikar.

Robert Smolnikar trio bo gost prve oddaje Glasbeni pozdrav v tej sezoni. FOTO: osebni arhiv

Za protiutež bodo gostili zasedbo Firbci, ki je to poletje zatresla Slovenijo s pesmijo Brajde. Prepoznavni rubriki v oddaji Glasbeni pozdrav ostajata kviz Je res ali Ni res, v katerem glasbeni gostje drug o drugem ugibajo znana in manj znana dejstva in tako dokazujejo, kako dobro se poznajo med seboj. Zanimiva pa je tudi rubrika Prepoznaj pesem, v kateri gostje prepoznavajo znane in manj znane pesmi. V prvi sezoni Glasbenega pozdrava so predvajali 11 oddaj, v drugi jih bo na vrsti 15.