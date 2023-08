Gibanje brez poškodb

Tako kot je vedno čas za bolečino, je vedno tudi čas za zdravljenje. A to ni potrebno … Znano je, da je tek lep, ne pa vedno tudi brez poškodb – pa čeprav je zdrav. Kar vsak tretji ali vsak drugi, ki teče, se poškoduje.

A lahko si pomagamo. Dolgi odmori med treningi preprečujejo, da bi se telo prilagodilo na obremenitev in jo bolje prenašalo. Dve tekaški vadbi na teden bi zato morali biti minimum. Torej: redna telesna vadba.

Pri teku obstaja precejšnje tveganje za nastanek poškodb zaradi stopnje napora, ki je potrebna. Tveganje zmanjšamo tako, da tedenske vadbene obremenitve nikoli ne povečamo za več kot za desetino, ob tem pa ne povečujemo razdalje in hitrosti.

Dnevi počitka vam koristijo na dva načina: po eni strani razvijate svojo zmogljivost, saj dajete telesu čas, da izvede pomembne spremembe, po drugi strani pa se lahko mikro poškodbe bolje celijo. Torej: počitek!

Hiša stoji na temeljih. Tek je kompleksen šport, pri katerem imajo vlogo vsi dejavniki, zato je treba trenirati zlasti dejavnike moči, koordinacije in spretnosti. Sedeč življenjski slog je enostranska obremenitev in povzroča težave z mišično-skeletnim sistemom. Tisti, ki jim uspe z drugimi oblikami vadbe bolj vsestransko izzvati svoje mišice, imajo veliko prednost.

Ne pretiravajte. FOTO: Iurii Maksymiv/Getty Images

Naše telo nam običajno s subliminalnimi signali jasno sporoča, kdaj stvari postajajo pretirane. Jemati jih je treba resno, in če si jih pravilno razlagamo, se izognemo temu, da nam telo pošilja vedno močnejše, dokler jim ne moremo več slediti. Ker je prepozno … Vsakič, ko vadimo, v telesu povzročimo škodo, ki se popravlja v obdobju okrevanja, kar običajno povzroči pretirano prilagajanje. Če pa izvajamo preveč dolgih vadb, je škoda preprosto prevelika, da bi jo lahko popravili v razumnem času.

Nepoznan stres lahko preobremeni naše telo. To lahko na primer opazimo, ko se po daljšem obdobju spet ukvarjamo s športom. Mišice so takrat več dni vključene v odpravljanje poškodb. Podobno je, če na primer na dopustu nenadoma začnete veliko hoditi po ozkih poteh navzgor in navzdol ali če nosite popolnoma drugačne čevlje. Izogibajte se nenadnim spremembam!

Poskrbite za zadostno količino beljakovin, ogljikovih hidratov, mineralov in vitaminov.

Skrajšanje dolžine koraka za 10 odstotkov povzroči bolj tekoč korak in posledično manjšo obremenitev mišično-skeletnega sistema. Prihrani se tudi energija, kar pomeni boljši čas, zlasti na daljših tekmovanjih. Zmanjšanje dolžine koraka je zdravilo.

Kar jeste, lahko vpliva na tveganje za poškodbe. Poskrbite za zadostno količino beljakovin, ogljikovih hidratov, mineralov in vitaminov. Če si zagotovite uravnoteženo prehrano, ste na vrhunski poti.