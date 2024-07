Fantje iz Šaleške doline ne skrivajo solza

Fantje iz Ansambla Spev, v katerem so združili moči Boštjan Mežnar, Kristijan Kolenc, Edo Rednak, Marko Berzelak in harmonikar Vili Mravljak, so videospot za novo skladbo posneli na čudovitem gradu Žovnek, ki leži v bližini Braslovč v Spodnji Savinjski dolini. Fantje so znani po številnih uspešnicah, s katerimi so v preteklih letih osvojili veliko festivalskih nagrad, saj so se udeležili tako rekoč vseh festivalov – od tistih na Vurberku, Ptuju, Graški Gori, v Mariji Reki in Števerjanu do festivala Slovenska polka in valček, na katerem so leta 2007 zaigrali najboljši valček z naslovom Edino upanje. Njihove najbolj znane skladbe so še Ona diši po pomladi, Pel bi zate, Spev za godca, Reci, da boš moja in druge.

Maja so oboževalce razveselili z novo pesmijo z naslovom Ne skrivaj solza, katere avtor je Igor Pirkovič. In tudi to pesem, kot številne druge, fantje izvajajo tako doma kot na številnih gostovanjih. Kakor pravijo, se kar ne morejo naužiti občutka sreče ob izvajanju slovenske narodnozabavne glasbe. Razmišljajo tudi o gostovanju v Avstraliji, kjer še niso bili, s tem pa bi zaokrožili svoje popotovanje z glasbo pri slovenskih izseljencih po svetu. Gostovali so že v Ameriki, Kanadi, Grčiji, Nemčiji, Švici, Avstriji, Italiji … A nemirni duh jih vleče tudi v deželo kengurujev.

Hvaležni so, ker smejo, zmorejo in lahko igrajo slovensko narodnozabavno glasbo. FOTO: arhiv ansambla

Medtem se veselijo gostovanj, kjer s štiriglasnim petjem ob spremljavi instrumentalnega tria diatonična harmonika, kitara in bas s polkami razveseljujejo publiko in jo včasih pobožajo tudi s kakšnim nežnim valčkom. Kot že vseh 22 let še vedno prisegajo na izvedbo skladb Ansambla Lojzeta Slaka in Fantov s Praprotna, lastnih skladb, v nastope pa vključujejo tudi zabavne ritme. Tudi tiste s pridihom dalmatinskega zvena. Kar precej dalmatinskih skladb, ki jih izvajajo različne klape, so priredili v slovenščino. Zelo priljubljeni sta denimo Neskončno sem jo ljubil (Ne diraj moju ljubav) in Pel bi zate (Da te mogu pismom zvati).

Fantje ostajajo zvesti svojim poslušalcem in se s hvaležnostjo ozirajo tako na minula leta kot v prihodnost, saj jih zagotovo čaka še veliko novih doživetij. Predvsem pa so hvaležni, ker smejo, zmorejo in lahko igrajo slovensko narodnozabavno glasbo.