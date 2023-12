Fantje iz ansambla Valovi za korajžo prisegajo na šilce

Ansambel Valovi sestavljajo fantje Blaž Verboten, Nejc Javornik, Rok Gajšek, Matija Miheljak in Aljaž Čerenak. Na sceni so od leta 2017, sedež pa imajo na Dobrni. Pred kratkim so na radijske postaje poslali novo polko z naslovom Šilce, za katero je glasbo napisal Miha Lesjak, zanjo pa so posneli tudi videospot, za kar je zaslužen Jaka Kniplič, znan po profesionalnosti in dobri volji, v njegovi družbi nikoli ni nikomur dolgčas.

Zabavno snemanje

Kot so povedali fantje, so zato na snemanju zelo uživali in se veliko presmejali. Nič čudnega, saj avtor besedila Rok Lunaček v pesmi opisuje fantovo željo po ljubezni, ki je predstavljena kot majhna doza, a z veliko strasti. Besedilo ustvarja razigrano in nekoliko provokativno vzdušje, pri čemer uporablja slikovite namige, kot so dvigovanje krilca in lepe noge, ki pesmi dodajo rahel pridih pikantnosti. Kljub nekoliko brezskrbnemu tonu pa pesem v podtonu prinaša romantično igro med ljubimcema.

Kljub brezskrbnemu tonu se pesem poglobi tudi v romantiko.

Snemali so v studiu legendarnega Petra Finka. FOTO: arhiv ansambla

Prostor za snemanje videa so fantom odstopili v Local Clubu Celje, ključni pa so bili igralci in igralke Peter Gradič, Mitja Ločnikar, Blaž Jamnikar Pukl, Danijel Zlatarevič, Aljaž Štrigl, Sara Jernejc, Laura Žagar, Nives Žagar in Nastja Kovač Potočnik, ki so odlično opravili svoje delo. Kot rečeno, je nova polka Šilce nastala s sodelovanjem dveh uveljavljenih glasbenikov, Roka Lunačka, člana pop-rock skupine Flirrt, in Mihe Lesjaka, ki je član ansambla Vikend in skupine Eros. Za zvočni posnetek je poskrbel legendarni Peter Fink v svojem domačem studiu.

Polke, ki gredo hitro v uho

Fante ansambla Valovi smo že velikokrat videli tudi v raznih televizijskih oddajah in na festivalskih odrih, radijskih postajah, predvsem pa veselicah. V ušesa poslušalcev in poslušalk so se že usidrale njihove skladbe Veselička, Tetka povejte, Tja v gore grem, V najinih srcih sonce sije, Ljubica, Čas, Vračam se domov, Jelen z imenom Rudi, Vaniljev sladoled, Rad bi razvajal te in druge. Najnovejša polka Šilce je spet ena tistih, ki gredo hitro v uho, obenem pa ravno prav hudomušna.