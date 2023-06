Elitna večerja na robu vesolja

Omamna večerja z več hodi v kateri od najpetičnejših restavracij z Michelinovimi zvezdicami že dlje ni več vrhunec gurmanske izkušnje. Nova generacija najbolj ekskluzivnih večerij ob simfoniji božanskih okusov namreč zahteva tudi podobno neprekosljivo okolje, naj gre za hedonistično uživanje v izbranih grižljajih in najodličnejši pijači v restavraciji pod vodo ali v romantično razsvetljeni jami, naj za večerjo v zraku ali v ledeniški votlini ali za piknik v objemu lunarne vulkanske pokrajine.

A tudi te edinstvene izkušnje, ki ponujajo mnogo več od le slastnega obroka, bodo že kmalu nekoliko zastarele in del obdobja pred vesoljskim turizmom. Smo namreč tik pred tem, da začnemo novo, še bolj neverjetno poglavje v zgodbi gurmanske kulture. Če bo šlo vse po načrtih, bodo prvi izbranci že v kakšnem letu uživali v najbolj izjemnih jedeh z Michelinovo zvezdico ovenčanega kuharskega mojstra več deset tisoč metrov v zraku.

Balon bo goste ponesel 25 kilometrov visoko. FOTO: Zephalto

Vstopnice za možnost rezervacije za večerjo na robu vesolja, ko boste iznad krožnika zrli v zaobljeno krivino Zemlje, so namreč že v prodaji! Adrenalinski ljubitelji najbolj izbranih jedi vplačujejo po 10.000 evrov, s čimer si kupujejo možnost rezervacije enega izmed šestih sedežev v kapsuli stratosferičnega balona, ki bo prvič predvidoma že konec prihodnjega leta poletel v Zemljino stratosfero, približno 25 kilometrov visoko. Tam bodo lebdeli tri ure, ravno dovolj, da bodo ob zrenju na naš planet uživali v večhodni večerji ter jo poplaknili z nekaj kozarci izbranega francoskega vina ali šampanjca. Končni znesek te enkratne življenjske izkušnje je 120 tisočakov!

Čarobnost v črnini vesolja

Kaj bo bolj spektakularno – izbrane jedi ali edinstven razgled na Zemljino okroglino? FOTO: Zephalto

Vesoljski turizem je sicer komaj v povojih, ki so ga prvi štirje vesoljski turisti na krovu vesoljskega plovila Jeffa Bezosa začeli pisati pred dvema letoma. A že to je bilo dovolj, da je na tem temelju začelo graditi francosko turistično podjetje Zephalto. »Čarobno bo. Gostje bodo na Zemljo gledali z druge perspektive. V črnini vesolja, a v popolnem udobju, varno in med okušanjem izjemne gostoljubnosti, bodo opazovali sferično obliko Zemlje,« obljublja Vincent Farret d'Astiès, prvi mož podjetja, in že zgolj z besedami je bil prepričljiv. Predrezervacije za polete konec prihodnjega leta in tudi za začetek leta 2025 so razgrabljene, zdaj so na voljo rezervacije sedežev že za sredino leta 2025.

Stratosferično kapsulo pod pritiskom, ki nosi ime Celeste, bo s hitrostjo štirih metrov na sekundo v zrak odnesel novodobni zračni balon, polnjen s helijem, kar bo v skladu s trajnostno naravnanostjo brez ogljičnega odtisa. Maksimalno višino 25 kilometrov nad Zemljinim površjem bo šest potnikov in dva pilota doseglo v uri in pol, nato pa jih bo »na robu vesolja« kuharski mojster razvajal z najbolj izbranimi jedmi.

Polet z balonom, ki ima za sabo že dve poskusni vožnji, bo skupaj trajal šest ur.

Imena oziroma imen chefov Farret d'Astiès še ni razkril, a zamisel je, da bi vsakokratne potnike razvajal drug, ki bo imel proste roke pri kulinarični ustvarjalnosti, da bi »vesoljski« potniki resnično dobili neponovljivo in personalizirano večerjo, vredno obedovanja med zvezdami. In kot bo izbrana in prestižna hrana, bo podobno tudi okolje, v katerem jih jo bodo postregli. Kapsulo Celeste je oblikoval arhitekt Joseph Dirand, ki se je podpisal tudi pod restavracijo Loulou v pariškem Louvru. Kapsulo je razdelil na tri kabine, ki parom omogočajo zasebnost, »vse pa se združijo v osrednjem skupnem prostoru, če potujete s prijatelji ali družino, ki se tu lahko podružijo,« pravi Dirand.