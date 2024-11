Duhovna zaščita je priporočljiva!

Pisali smo že o samhainu, o kostumih, svetilkah in drugih stvareh. Ali je res, da so duhovi bolj aktivni in prisotni v tem času? Oh, pa še kako! Številne tradicije so namenjene temu, da nas varujejo pred svetom duhov, ko so tančice med svetovi živih in mrtvih najtanjše. Ponovimo nekaj detajlov in izpostavimo najpomembnejše, preden vstopite v noč čarovnic, da boste bolje opremljeni za ta izjemni čas.

Tanjšanje tančice

Noč čarovnic ali samhain se zgodi v znamenju škorpijona, znamenju skrivnosti, tabujev, globin in transcendence. V sezoni škorpijona svetloba izgine in listje odpade. V tem času smo bolj odprti za mistično, kar ustvarja priložnost, da duhovi lažje komunicirajo z nami.

Videvanje duhov, očiščevanje in prejemanje sporočil mrtvih nikakor niso igra in vsega tega kljub omenjenemu prazniku ne smemo jemati zlahka. Priporočljivo je celo, da se poskusite odpreti za prejemanje sporočil ali znakov, vendar se prej naučite zaščititi sebe in ugotoviti, katere vrste duhov je varno poslušati in katerih ne.

Osnovni ritual duhovne zaščite

Najboljši in najpreprostejši način, da veste, da ste duhovno zaščiteni, preden zaupate temu, kar pride skozi vas (bliski, sanje, vizije, glasovi), je, da si vizualizirate, kako ste obkroženi s svetlobo. Okoli sebe lahko vidite mehak bel ali zlat mehurček. Morda boste videli celo sonce, ki sije okoli vas. Morate biti sposobni videti ali čutiti okoli sebe – spredaj, zadaj, zgoraj in spodaj. Če ga težko vidite v celoti, potem niste popolnoma zaščiteni in morate biti previdni glede tega, kakšno je sporočilo.

Druga možnost

Če si predstavljate svetlobo okoli sebe in je ne vidite v celoti, kaj storiti? Lahko si poskusite vizualizirati energijo ali barvo, ki jo vidite, in jo identificirati. Nato si lahko predstavljate majhne luknje, ki prebadajo to energijo, in žarečo svetlobo, ki teče skozi te vrzeli. Vidite lahko ogromen meč, ki reže drugo energijo stran in dovoljuje svetlobi, da posije noter. Lahko tudi vidite kozmični vakuum, ki odsesava vsa motna ali temna področja, dokler se vse skupaj ne zdi čisto. Večina ljudi občuti veliko olajšanje in mir, ko lahko v celoti vidijo svetlobo okoli sebe.

Dobro ali slabo?

Kako veste, ali čutite duha ali vidite vizijo nečesa, kar je dobro ali slabo? O tem so bile napisane cele knjige, toda na kratko morate iskati nekaj splošnih stvari.

Dobri duhovi:

Dobri prihajajo na načine, ki nas pomirjajo, dajejo občutek miru ali olajšanja in prinašajo preprosta, a močna znamenja.

Večina ljudi, ki čuti duha nekoga, ki so ga imeli radi, pravi, da so prejeli subtilen znak, da so vedeli, da je to njihova ljubljena oseba. Pogosto gre za opazna srečanja z živalmi, predvsem pticami. Mnogi bodo poročali o vonju po rožah, njihovem parfumu, kolonjski vodi ali vonju po cigarah, če so kadili, itd.

Pozitivno duhovno vodstvo prihaja tudi kot znaki in sinhronosti. Če se počutite potrte zaradi nesrečnega ljubezenskega življenja in je nenadoma dan pred vami res srčen, je to lahko dober duh! Določene pesmi se oglasijo v čudnih trenutkih, da nam posredujejo pozitivna sporočila.

Duhovi govorijo z nami na veliko lepih načinov. Samo zapomnite si, da vas dobri ne bodo nikoli prestrašili, vam neposredno povedali, kaj morate narediti, ali vas pustili prestrašene ali zmedene. Prihajajo v svetlobi, ne v sencah.

Slabi duhovi:

Slabi duhovi so nekaj, iz česar so narejene grozljivke. Če v svojem domu čutite mraz ali vetrič, vidite, kako stvari nenadoma padajo s sten, ali čutite težo okoli sebe, so to znaki, da vam duhovi jemljejo energijo.

Vsak dramatičen premik navzdol v vaši splošni vitalnosti in razpoloženju, ki se zgodi, ko se preselite ali nenadoma vselite v nov prostor, je prav tako lahko razlog za preiskavo. Omenjeno svetlobno vizualizacijo lahko uporabite, da se zaščitite, ali pa izvajate obred čiščenja doma in odganjanja.