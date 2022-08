Državni prvak osvojil še bron na svetovnem prvenstvu

Sladkovodni ribič Klemen Rožič Šoštar, ki je na nedavnem državnem prvenstvu v ribolovu s plovcem v kategoriji U-20 postal državni prvak, je zablestel tudi v državni reprezentanci. V svoji kategoriji je na svetovnem prvenstvu v ribolovu s plovcem, ki je od 2. do 7. avgusta potekalo na Savi v Orehovem pri Sevnici in Hotemežu pri Radečah, osvojil bronasto kolajno. V kategorijah U-15 in U-25 so bili naši mladi upi manj uspešni.

Klemen je v sedmih letih osvojil že štiri naslove državnega prvaka.

Kako huda je bila konkurenca med ribiči v vseh treh starostnih kategorijah, pove že podatek, da je v najmlajši kategoriji do 15 let tekmovalo devet ekip in da je v dveh tekmovalnih dneh vsaj enkrat nastopilo 44 ribičev, da je bilo v kategoriji do 20 let 67 nastopajočih iz 14 držav ter da je v kategoriji do 25. leta starosti sodelovalo 62 ribičev iz 13 ekip.

Bronasti mladi ribič Klemen Rožič Šoštar in njegov trener Jernej Pikelj FOTO: JOŽE ŠMEJC

Prednost domačega terena je izkoristil le en naš predstavnik. Črnomaljec Klemen Rožič Šoštar, ki tekmuje za Ribiško družino Novo mesto, je prvi dan v kategoriji U-20 v svojem sektorju zmagal s kar 280 ribami in težo 2333 gramov. Vsi so si obetali, da bo uspeh nadgradil z najboljšo uvrstitvijo tudi drugi dan. Žal je bil »le« tretji (ujel je sicer 68 rib, a so bile te precej lažje kot Nizozemčeve na drugem mestu). Kar trije so imeli po štiri točke, o končni razvrstitvi je tako odločala skupna teža.

Kolikor denarja, toliko muzike Na letošnjih treh prvenstvih v treh različnih starostnih kategorijah je poleg znanja, izkušenosti, spretnosti in dnevne forme veliko vlogo igral tudi denar. Po podatkih organizatorjev je denimo Srbija svojim reprezentantom namenila le 6000 evrov finančne podpore, Angleži pa kar 450.000 evrov.

V igri gramov jo je najbolje odnesel Irec Charlie Richards (ujel je ribe s skupno težo 8512 gramov), ki je Angleža Calluma Jenningsa premagal za 821, našega Klemna Rožiča Šoštarja pa za 2067 gramov. Ekipno so bili najboljši Madžari, Slovenija pa je zasedla peto mesto (poleg bronastega Klemna pod vodstvom trenerja Jerneja Piklja sta k temu največ pripomogla še 24. Žan Bastl in 27. Jernej Romih).

Izjemna Julija

V najmlajši kategoriji do 15 let, v kateri je nastopalo devet ekip, je Slovenija zasedla peto mesto (zmagali so Italijani), posebej velja izpostaviti ribičko Julijo Savšek. Na koncu je namreč med 44 posamezniki zasedla odlično sedmo mesto (s tretjim in četrtim mestom v sektorju) in prehitela tudi solidnega Aljaža Hecla na 9. mestu. V tej kategoriji je z dvema prepričljivima sektorskima zmagama v obeh tekmovalnih dneh slavil Italijan Maurizio Fagioli.

gramov je bila največja dnevna teža med vsemi udeleženimi ribiči.

V starostni kategoriji ribičev do 25. leta starosti pa se naša ekipa ni izkazala, saj je zasedla zadnje mesto med 13 ekipami. Ekipno so bili daleč pred vsemi Francozi pred Italijani in Poljaki. Tekma je minila v znamenju vetra, drugi dan je pihalo tako močno, da je ribičem krivilo ribiške palice (dolge šteke). Močno je izstopal prvak, Francoz Nicolas Renard, ki je ujel rib s skupno težo 21.627 gramov.