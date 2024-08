Državni prostorski načrt za načrtovano hitro državno cesto je razjezil Korošce

Te dni mineva šest let od predstavitve študije o poteku tretje razvojne osi od Slovenj Gradca proti Dravogradu in nato po Mežiški dolini do Holmca. Takrat so bili na Koroškem s študijo in napisanim zadovoljni, slišati je bilo celo, da gre za »svetlo točko za prihodnost Koroške«.

Danes, šest let pozneje, je ministrstvo za naravne vire in prostor že javno razgrnilo državni prostorski načrt za načrtovano hitro državno cesto in kar precej razjezilo Korošce. Na ministrstvo je tako že odromalo kakih 70 zajetnih dokumentov s pripombami in predlogi javnosti, podala jih je tudi slovenjgraška občina, njeni občani pa so vse skupaj podkrepili s skoraj 1500 podpisi.

Priključek Slovenj Gradec FOTO: gradivo za javno razpravo

Mestna občina Slovenj Gradec je pripombe in predloge podala na podlagi dveh sestankov z vaškimi skupnostmi Pameče-Troblje, Šmartno, Legen, Gradišče ter mestno četrtjo Legen mesto. Precej občanov nekaterim predlogom iz predstavljenega načrta nasprotuje, predvsem pa ocenjujejo, da so predvideni posegi pregrobi. Razmeroma visoko je tudi število objektov, načrtovanih za rušenje. Teh je na celotnem odseku skupno 68, večinoma stanovanjskih, nekaj pa je tudi poslovnih.

Načrtovano državno cesto

sestavljajo trije deli: 1. štiripasovna cesta med Otiškim Vrhom oziroma mejo z občino Ravne na Koroškem in priključkom Slovenj Gradec jug; 2. dvopasovna navezovalna cesta med Dravogradom in Otiškim Vrhom; 3. dvopasovna obvozna cesta po južnem robu Dravograda.

Ljudje so razdvojeni. Na eni strani zadovoljni, da se bo dolgoletna želja o nujno potrebni hitri cesti končno začela uresničevati, na drugi pa jezni, ker so načrti v posameznih delih narejeni salonsko.

»Po pregledu vsebine pripomb in analizi bo mogoče ugotoviti, v kolikšnem času bodo lahko podani odgovori,« birokratsko sporočajo z ministrstva za naravne vire in prostor po poldrugem mesecu od javne razgrnitve dokumentov.

Najprej proučitev, nato optimizacija

Kot zagotavljajo na ministrstvu za naravne vire in prostor, bodo pripombe občanov proučili in obravnavali enako kot vse druge. »Po proučitvi in morebitnih dodatnih preveritvah bodo sprejeta stališča, tudi do morebitne optimizacije rešitev,« napoveduje ministrstvo.

Predor Konovo naj bi bil zgrajen v letu in pol. FOTO: Špela Kuralt

Sledila bo izdelava predloga državnega prostorskega načrta. Po uskladitvi z nosilci urejanja prostora in po postopku celovite presoje vplivov na okolje bo ministrstvo predlog načrta posredovalo v obravnavo in sprejem vladi.

Točen datum sprejema uredbe o državnem prostorskem načrtu je po navedbah ministrstva ta trenutek težko napovedati. Sprejem je namreč, tako ministrstvo, »odvisen od načina in obsega upoštevanja pripomb javnosti, posledično morebitnih optimizacij rešitev in usklajevanj z nosilci urejanja prostora«.

Predvideno rušenje

Gradbišče Gaberke FOTO: DARS

Predvsem so bili šokirani tisti, ki so izvedeli, da so njihovi domovi predvideni za rušenje. Kar 68 je takih. »Umestitev hitre ceste je pač zahteven projekt, ki zahteva žrtve v prostoru. Vendar se lahko z razumnim projektiranjem škodljivim posegom marsikje izognemo. Umestitev bencinskega servisa znotraj pentlje severnega priključka v Trobljah je že na prvi pogled sporna. Nasprotujejo ji krajani Trobelj in Pameč. Gre za nepotreben in agresiven poseg v občutljiv prostor na severnih mestnih vratih,« je zapisal Andrej Čas iz Slovenj Gradca.

68 domov je predvidenih za rušenje (za zdaj) na trasi.

Zdaj prebivalci, ki se jih predvidena trasa »dotika«, čakajo, kaj bo sestavilo ministrstvo, in hkrati upajo, da se bo »vse skupaj le razvilo tako, kot je treba, brez zapletov in nove slabe volje«.

Pa še na en kamenček v aktualnem mozaiku opozarjajo na Koroškem. Gre za odkup zemljišč, po katerih bo potekala trasa hitre državne ceste. Javna skrivnost v teh krajih je namreč, da naj bi dva ugledna podjetnika že pred nekaj leti odkupila skoraj 30.000 kvadratnih metrov zemljišč, po katerih naj bi potekala trasa, natančneje na delu, kjer je predvidena gradnja cestnega priključka Slovenj Gradec jug.

Ljudje so na eni strani zadovoljni, da se bo dolgoletna želja o nujno potrebni hitri cesti končno začela uresničevati, na drugi pa jezni, ker so načrti v posameznih delih narejeni salonsko. FOTO: Leon Vidic

Vendar je to neka druga zgodba, a krog je zaključen: na eni strani eni, ki bi radi razumno projektiranje, na drugi pa dobičkarji, ki jim je za vse to bolj malo mar.