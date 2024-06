V osrčju Suhe krajine ležijo Žvirče, ime so dobile, ker je bilo menda tod sedem izvirov. Danes v vasi biva 113 ljudi, nekaj hiš je praznih, nekatere obnavljajo, v zadnjih petih letih se je naselilo kar precej ljudi, ki so kupili hišo ali jo podedovali. »Lahko da nekateri rečejo 'Žvirče naj bo kirče', vendar: naša vas je križišče za v Ivančno Gorico, Grosuplje, Novo mesto in Kočevje,« nam strateško lego opiše domačin Urban Boben, ki ga moti, da so od države in boga pozabljeni. Ob taki legi bi človek pričakoval, da bi imeli vsaj dostojno cesto. Pa ni tako. Domačinu Urbanu Bobnu ni vseeno, kaj s...