Družinski ansambel Lenarti živi v sanjah

Mlada družinska trio zasedba Lenarti – brata Luka in Blaž ter njuna sestra Nika Lenart iz Tomažje vasi pri Škocjanu na Dolenjskem – so na glasbenih odrih prisotni od leta 2016. Letos so z valčkom V sanjah živim sodelovali tudi na najstarejšem narodno-zabavnem ptujskem festivalu. Romantični valček »V sanjah živim in bojim se, da se prebudim. Kadar nam je lepo, si želimo, da bi te naše sanje trajale in trajale. Da bi ne bili več v realnem svetu z vsemi tegobami in žalostnimi dnevi. Tudi, ko si ljubljen, je to zelo toplo čustvo, za katero se bojiš, da bi se končalo. Vsa ta lepa čustva so opisan...