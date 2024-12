Družina poje že 30 let

Minulo soboto je v Centru za izvajanje kulturnih dejavnosti Kobilje potekala jubilejna, 30. tradicionalna prireditev Družina poje, ki jo je organizirala JSKD OI Lendava v sodelovanju s Kulturnim društvom Kobilje. Navzoče je najprej pozdravila Rozina Nemec, vodja JSKD OI Lendava, nato sta jih nagovorila še Darko Horvat, župan občine Kobilje, in Damjan Damjanovič, direktor JSKD Slovenije. Ob visokem jubileju so izdali publikacijo, ki vsebuje kratek pregled zgodovine prireditve Družina poje od 1995. pa vse do danes in je obogatena tudi z nekaj fotografskimi utrinki.

Pojejo in igrajo. FOTO: Tomaž Galič

Na prireditvi skozi nastopanje ohranjajo neprecenljivo bogastvo ljudskih pesmi, obujajo čarobnost pesmi, ki kot nit prepleta generacije, ohranja ljudsko izročilo in povezuje srca. Dogodek je povezovala Martina Gjerek, na odru pa se je zvrstilo 14 družin, sorodnikov in skupine, in sicer: sestri iz družine Gornjec (Murska Sobota), družina Antolin-Drešar-Bokal (Kobilje-Maribor-Polhov Gradec), družina Slavič (Bučečovci), družina Car (Poznanovci), sestri Gruškovnjak s prijateljicami (Turnišče), Zavetišče za brezdomne osebe Murska Sobota, družina Prendl s prijatelji (Gaberje), vokalno-inštrumentalna skupina Cvetje v jeseni (Tišina), družina Ferencek (Kobilje), sestre Nedeljko (Podgorci), družina Urbanič-Rudolf (Plitvica, Apače), družina Repenšek-Atelšek (Mozirje), sestrične iz osrčja Slovenskih goric (Lenart) in zakonca Maučec s prijatelji – Ansambel Zvonček (Bogojina).

Poleg zahval nastopajočim je Damjan Damjanovič podelil posebna priznanja za dolgoletno sodelovanje na prireditvi Družina poje, prejeli so jih družina Gornjec, družina Antolin, sestre Nedeljko, družina Trajber-Kobilje, družina Car, sestre Gruškovnjak s prijateljicami in zakonca Maučec s prijateljema – Skupina Zvonček. Prejemnice posebnih priznanj so tudi družine, ki se tokratne prireditve niso mogle udeležiti, in sicer zakonca Donko iz Gornje Bistrice, družina Stanjko iz Vidanovcev, sestre Jakob iz Dobrne in družina Pleger iz Cerkvenjaka.

Pesem povezuje stare in mlade. FOTO: Tomaž Galič

Na koncu čudovite prireditve je prisotne nagovorila še predsednica KD Kobilje Lidija Vugrinec, ki se je vsem zahvalila za sodelovanje in pomoč pri vsakoletni organizaciji. Večer se je zaključil s Slakovo pesmijo V dolini tihi, ki so jo zapeli vsi, potem pa je sledilo še prijateljsko druženje.