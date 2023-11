Dom, sobo ali zgolj kotiček uredimo tako, da se bomo tam dobro počutili in se sprostili

Doma se moramo počutiti prijetno in udobno, dom je naše zatočišče in prostor, kjer se sprostimo po napornem dnevu. Zato je pomembno, da ga opremimo po lastnem okusu, ali pa si privoščimo vsaj prostor ali kotiček, ki bo čisto naš. Izberemo barvo, ki nam je všeč in ki v nas prebuja pozitivne občutke. Z njo lahko prebarvamo steno ali del nje, če to ni mogoče, pa v tej barvi izberemo dodatke. Dokazano na dobro počutje vpliva tudi urejenost prostora. Ni nujno, da je vedno kot iz škatlice, pazimo le, da se v njem ne nabere preveč navlake, saj ta ovira pretok pozitivne energije, pravi feng šuj, poleg tega kopica reči preveč stimulira naše oči in um.

Prijetno vzdušje ustvarimo s svetlobo. FOTO: Getty Images/iStockphoto

»Navlaka ima močan vpliv na naše duševno stanje, kar izvira iz davne preteklosti. Ko smo se kot vrsta šele razvijali, je bilo naše preživetje odvisno od nenehnega opazovanja okolice in iskanja potencialne nevarnosti. Bolj jasno ko smo videli okoli sebe, bolj smo bili mirni, ko nam je kaj zakrivalo ali odvračalo pogled, nas je zaskrbelo, da se nevarnost morda skriva ravno tam, in to je ostalo v našem genskem zapisu,« pojasnjuje psihologinja Sally Augustin.

Red v sobi, red v glavi

Tudi vonj je pomemben. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Da navlaka odvrača pozornost z reči, ki so zares pomembne v življenju, pa je prepričana Marie Kondo. »Samo pospravljen prostor nam omogoča, da misli in energijo usmerimo v pozitivno smer in se osredotočimo na tisto, kar želimo doseči. Red v sobi pomeni red v glavi,« pravi japonska svetovalka, ki se ukvarja s kakovostjo bivanja ter urejanjem prostorov. Da bi bil naš kotiček vedno urejen, pa ni treba ves čas samo čistiti in pospravljati. Držimo se preprostega pravila – ko nekaj nehamo uporabljati, tega ne odložimo, ampak pospravimo. Tako bo vedno vse na svojem mestu, in to povsem brez truda.

Pomembno je, da se obdamo z rečmi, ki nam veliko pomenijo in ki vzbujajo prijetne spomine.

Da bi se doma dobro počutili, je pomembno tudi, da se obdamo z rečmi, ki nam veliko pomenijo in ki vzbujajo prijetne spomine. Brez zadržkov zato po policah razstavimo spominke, ki smo jih prinesli z najljubših potovanj, in stene prekrijmo s fotografijami najdražjih. Če nam veliko pomeni pokal z nekega tekmovanja, ki smo se ga udeležili v tretjem razredu osnovne šole, ga postavimo na vidno mesto, nič zato, če so od takrat, ko smo ga osvojili, pretekla že desetletja, vse, kar je pomembno, je, da nam pogled nanj nariše nasmeh na usta. Na razpoloženje pomembno vpliva tudi svetloba, ki naj bo topla, in ne presvetla. To velja za trenutke, ko se želimo sprostiti, med branjem, pisanjem, ustvarjanjem in podobnimi aktivnostmi seveda potrebujemo močnejšo svetlobo, ki ne bo še dodatno obremenjevala naših oči. Prostor, ki ga bomo uporabljali za sproščanje, zato opremimo z vsaj dvema različnima svetilkama, eno, ki bo oddajala belo in močnejšo svetlobo, ter drugo, ki nas bo odela v prijetno toplo svetlobo.

Obdajmo se s fotografijami najbližjih in predmeti, ki nam veliko pomenijo. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Pozabiti ne smemo na element vonja. Izberemo dišeče sveče ali eterično olje z vonjem sivke, ki dokazano sprošča, če nam vonj sivke ni všeč, pa izberemo tistega, ki v nas prebuja prijetne spomine, denimo na božične praznike, sprehod po gozdu, nedeljska jutra ob sveže kuhani kavi …