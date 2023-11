Dolenjski veseljaki pišejo novo zgodbo v narodno-zabavni glasbi

Ansambel Dolenjski veseljaki se je združil pred štirimi leti in začel pisati novo zgodbo v narodno-zabavni glasbi. Matej Škrbec, Simon Potočar in Matej Dragan so Dolenjci in še veseljaki po duši, od tod so tudi hitro dobili idejo za ime ansambla, v letošnjem letu pa se jim je pridružil še četrti veseljak Rok Muhič.

Vsi fantje prihajajo iz okolice Novega mesta, vsi so si glasbeno kilometrino prej nabirali v drugih zasedbah. Oba Mateja sta skupaj igrala v eni od zasedb in se od nje tudi skupaj poslovila. Nato pa obrnila nov list in se odločila spisati novo zgodbo. Ko sta k sodelovanju povabila še prekaljenega glasbenika in prijatelja Simona Potočarja, so glasbeniki vedeli, da so na pravi poti. »Ko se nam je v letošnjem letu pridružil še Rok, pa so se odprle nove dimenzije,« pravi Potočar, eden najboljših kitaristov narodno-zabavne glasbe in prvi basist, sin legendarnega dolenjskega ljudskega godca Franca Potočarja, ki je svoj ansambel ustanovil pred več kot pol stoletja. Matej Škrbec je basist in s svojim drugim tenorjem daje posebno moč ansamblu. Harmonikar in klaviaturist je Matej Dragan, ki poje prvi tenor, najmlajši član Rok Muhič pa posega po najnižjih legah, saj poje drugi bas, hkrati pa na zabavah skrbi za povezovanje programa.

S harmonikarjem Francem Potočarjem so posneli priredbo valčka Navzdol proti vasi, ki ga je Franc s svojim ansamblom igral pred več kot 45 leti.

»Složni smo, širimo slovensko narodno-zabavno glasbo, brez težav pa posegamo tudi po zabavnem repertoarju. Glasba je naš življenjski slog, in tudi kadar nismo na odru, uživamo skupaj kot pravi prijatelji,« pravi četverica dolenjskih veseljakov, ki si sprva niso zastavljali visokih ciljev. A glasbena žilica jim ni dala miru in kmalu jih je pot zanesla tudi v studio, kjer so posneli prvo polko z naslovom Barabe. V njej pojejo o tem, kako se dekle zaljubi v muzikanta, ki pa je tudi baraba. Po prvi polki so fantje posneli valček z naslovom Moje ljubice, v kateri opevajo tri ljubice, ki pa niso to, kar bi kdo morda najprej pomislil. Ena ljubica je muzikantova žena, druga hčerka, tretja pa harmonika. Sledil je še en valček z naslovom Midva sva eno.

Nedavno se jim je na odru pridružil legendarni Franc Potočar. FOTO: arhiv ansambla

»Naša glasba temelji na štiriglasnem petju in na zakladnici slovenske narodno-zabavne glasbe. Širok pa imamo tudi zabavni repertoar in ponosni smo na to, da vso glasbo izvajamo v živo. Nastopamo po vsej Sloveniji, z veseljem se udeležimo vseh prireditev, zabav in veselic, kamor koli nas povabijo. Narodno-zabavna glasba je naš življenjski slog in sprostitev v tem norem tempu življenja,« še pravijo Dolenjski veseljaki, ki so prejšnji mesec posneli še drugo polko z naslovom Jaz pa nisem tak. Zanjo je glasbo napisal Jože Umek, besedilo Matej Kocjančič, aranžma pa so naredili sami. Ponosni so tudi, da so s Simonovim očetom, harmonikarjem Francem Potočarjem, posneli priredbo valčka Navzdol proti vasi, ki ga je Franc s svojim ansamblom igral že pred več kot 45 leti. Nedavno se jim je na eni od prireditev pridružil tudi na odru.