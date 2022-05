Direkt do poslušalcev

Ansambel Direkt iz okolice Ilirske Bistrice in Pivke je petčlanska zasedba, ki je pred dnevi predstavila prvo avtorsko pesem in videospot za energično polko Sanjam, sanjam. Nad odzivom so prijetno presenečeni, saj je njihov videospot v zgolj treh dneh na youtubu zabeležil več kot 100.000 ogledov.

V Direkt so združili moči harmonikar Andraž Štemberger, trobentača Nejc Frank in JonAn Herlič, kitarist Kristian Jenko ter basist Martin Rojc. Povezuje jih ljubezen do glasbe in nastopanja, trenutno pa ponosno predstavljajo svojo prvo avtorsko pesem in videospot zanjo, katere naslov je Sanjam, sanjam. Odločeni in prepričani so, da si želijo tudi v prihodnje ustvarjati odlično glasbo, zato poslušalcem sporočajo: »Pripravite se, to je šele začetek! Nove skladbe namreč prihajajo kmalu in želimo si, da jih bodo ljudje vzeli za svoje.«

Člani Ansambla Direkt so se sicer poznali še prej, preden so skupaj stopili tudi na oder. Andraž, Nejc in Martin so sprva igrali v triu, a bolj za hobi in zabavo. Ko sta se jim pridružila še Kristian in JonAn, pa je vse skupaj postalo resneje. Še največ težav pa jim je povzročilo odločanje o imenu ansambla, saj so imeli kar več dobrih idej. A so se na koncu odločili, da bodo Direkt. Prvič so se že pod tem imenom zbrali pred natanko enim letom, sredi epidemije torej, in se javnosti predstavili s priredbo pesmi Dareta Kauriča Nekoč, ko se bodo gostilne odprle.

V videospotu se Katja Grobelnik sprehaja med orhidejami.

Poželi so ogromno zanimanja na družabnih omrežjih in dobili prva povabila na nastope. Kot pravijo, je njihova največja posebnost, da v sestav niso vključili klarineta kot vsi klasični kvinteti, temveč imajo kar dve trobenti. Da so se ustvarjanja lotili resno, pa kaže tudi to, da so k sodelovanju povabili Mateja Trstenjaka, odličnega tekstopisca ter vodjo založbe, poskočna muzikanta Lovra Sadeka in Martina Juharta ter Mihaela Orešarja, sicer člana Ansambla Igor in Zlati zvoki, s katerimi so ustvarili energično polko.

»Zelo smo ponosni, da sodelujemo z ljudmi, ki imajo glasbo v srcu in jih spremljamo že od mladih nog,« pravijo fantje, ki so videospot posneli z Jakom Knipličem (Prizmatory), glavno vlogo v njem pa zaupali simpatični Katji Grobelnik, ki je vešča nastopanja pred kamero.

»Katjo smo že večkrat zasledili v različnih televizijskih reklamah, privabila je naš pogled in zato smo jo povabili, da z nami soustvari videospot za našo prvo polko Sanjam, sanjam. Odločitev je bila očitno prava, če sodimo po številu ogledov na portalu youtube,« so veseli fantje, ki so se s Katjo, ki se v videospotu sprehaja med orhidejami, odlično ujeli. A ni bila edina, ki je fantom Ansambla Direkt delala družbo na snemanju, v videospotu boste videli tudi plesalke plesne šole Nina. »Hja, lepih deklet ni nikoli preveč,« so prepričani fantje.