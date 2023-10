Deset knjižnih avtorjev o navdihu, ustvarjalnosti in inovativnosti

Ali ne bi bilo čudovito, če bi imeli v vsakem trenutku na voljo nasvet iz prve roke? S tem vprašanjem je Bernarda Žarn minulo sredo na Ljubljanskem gradu napovedala večer, posvečen navdihu, ustvarjalnosti in inovativnosti. Na odru se je zvrstilo deset izjemnih knjižnih avtorjev, znanih osebnosti, prodornih mislecev in strokovnjakov na svojih področjih, ki so svoje bogate življenjske izkušnje in znanje delili v videolekcijah, posebnem videoformatu, ki so ga pri Mladinski knjigi poimenovali Navdihovalci.

Legendarna ilustratorka Jelka Reichman in igralka Zvezdana Mlakar. FOTO: arhiv MK

Prve tri avtorice – igralka Zvezdana Mlakar, psihiatrinja dr. Tina Bončina in kulinarična blogerka Urška Fartelj – so se pogovarjala o življenjskih prelomnicah. Zvezdana, kot vedno neposredna, je rekla: »Nikoli nisem hotela o tem govoriti, ker je zelo osebno. Ampak naj bo … V življenju me je najbolj zaznamovalo, ko sem končno prekinila svojo tridesetletno zvezo. Morala bi jo že zdavnaj, ker je bila slaba za oba, pa nisem zmogla. Vsi mislijo, da sem močna ženska, ampak tega nisem mogla narediti. Danes sem ponosna nase. Nikomur nisem škodovala, ne njemu ne sebi.« V pogovoru nam je s svojimi besedami dala misliti: »Kdo je gospodar tvojega življenja? Tvoje misli, tvoje izkušnje! Odloči se, da bo ta dan lep. Odloči se, da bo tvoje življenje bogato. Enkrat gor, enkrat dol. Ampak to je življenje? Ali naj živimo dolgočasno?«

Zdravnik in spletni vplivnež David Zupančič in kulinarična blogerka Urška Fartelj. FOTO: arhiv MK

V drugi skupini Navdihovalcev so se pogovarjali urednik in predavatelj dr. Andrej Blatnik, sociolog in avtor številnih knjižnih uspešnic Bruno Šimleša ter razvojna psihologinja in predavateljica dr. Ljubica Marjanovič Umek. Karizmatični Hrvat Šimleša, ki ga poznamo predvsem kot strokovnjaka za odnose, njegova zadnja knjiga pa je posvečena celostnemu zdravljenju, je med drugim dejal: »Najbolj me navdihujejo navadni ljudje, mali ljudje, ki jih javnost ne pozna, ljudje, ki doživijo preobrazbo, ki se odločijo, da bodo verjeli vase, in se iz plahe srne spremenijo v leva oziroma levinjo.«

Simona Mele, Karmen Pangos, predsednica in članica uprave Mladinske knjige Alenka Kepic Mohar, glavna urednica v družbi Mojce Menart. FOTO: arhiv MK

V tretji skupini Navdihovalcev so se o lepoti pogovarjali dr. David Zupančič, zdravnik in avtor knjige leta 2022, legendarna slikarka in ilustratorka Jelka Reichman in psiholog ter terapevt dr. Kristijan Musek Lešnik. Edina od navdihovalcev, ki je ni bilo na Ljubljanskem gradu, je bila dr. Renata Salecl, oglasila se je po videopovezavi in povedala, da ima vsaka kultura drugačen pogled na lepoto in da je prav ta različnost lahko največji navdih. Kot je v zaključnem govoru poudarila Simona Mele, predsednica uprave, so Navdihovalci pomemben kamenček v mozaiku skupnosti avtorjev in uporabnikov, ki jo gradimo. Zahvalila se je tudi predani ekipi, ki se je podpisala pod Navdihovalce, to so dr. Alenka Kepic Mohar, glavna urednica Mladinske knjige, Tihana Kurtin Jeraj, vodja uredništva digitalnih vsebin, Urška Kaloper, vodja uredništva priročnikov, in urednik Rok Smolej.