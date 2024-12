Denis Poštrak pripravljen na spektakel – in dojenčka

V Benediktu so že pripravljeni na glasbeni spektakel, ki bo potekal v največji slovenjegoriški športni dvorani. Tradicionalno koncertno snemanje prireditve Moč glasbe nas združuje se bo zgodilo v nedeljo, na prvi decembrski dan, kar bo odličen uvod v praznični december. Tudi tokratni program bo pester, na njem boste lahko videli in slišali številne aktualne in legendarne glasbenike, ki slovijo po svojih večnih uspešnicah. Mnogi bodo na odru praznovali svoje jubileje.

Letos bodo v Benediktu nastopili tudi člani Retro banda. FOTO: osebni arhiv

»Glasbene nastope bodo popestrile plesne točke, sicer pa smo tudi letos poskrbeli za profesionalno vodenje. To bo v rokah Jasne Kuljaj, za pravšnjo odmerek smeha pa bo poskrbel njen sovoditelj Sašo Dobnik, in sicer kot humorist in gasilec Sašo,« pove producent, scenarist in idejni vodja projekta Moč glasbe nas združuje Denis Poštrak. »Z glasbo ljudi združujemo medkulturno in medgeneracijsko. Oddaje predvajajo številne televizijske postaje po Sloveniji. Naše poslanstvo je ohranjati dobro staro glasbo in glasbeno dediščino,« poudarja Poštrak, ki je tudi tokrat v goste povabil številne skupine in posameznike.

Skupina Veter se bo po 50 letih uradno poslovila z Belo snežinko. FOTO: osebni arhiv

V Benediktu bodo nastopili skupina Obvezna smer z uspešnico Čez praznike spet bom doma, tam bo Dominik Kozarič, ki bo zapel znano pesem Reka luči, prihaja tudi Retro band z uspešnico Cik cak, po 16 letih bo nastopil Lepi Dasa, prišli bodo duo Platin, večni romantik Rok Kosmač, slovenska evrovizijka Regina (Dan najlepših sanj) in mnogi drugi. Gostili bodo tudi hrvaškega izvajalca Limo Lena, čigar Brajde so trenutno še vedno največji hit. Po 43 letih se bo zbrala skupina Prelom, ki se je mnogi spomnijo po skladbi Ljubezen iz šolskih dni, skupina Black & White (Prisluhni školjki iz filma Poletje v školjki), Andreja Makoter, Miha Balažič in drugi.

»Poslovilni nastop bo ob 50. obletnici izvedla skupina Veter, zato bo mogoče še zadnjič v živo od njih slišati njihovo zimzeleno Belo snežinko v originalni izvedbi,« še pove Poštrak, ki bo tokrat precej na trnih. Kmalu bo namreč postal mladi očka, njegova izbranka, s katero pričakujeta naraščaj, ima datum poroda predviden le nekaj dni po dogodku. »Upam, da se dojenčku ne bo preveč mudilo,« se prvorojenca ali prvorojenke veseli Poštrak.