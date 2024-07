Cvičkova princesa ima tudi najboljši cviček!

Staro mestno jedro Brežic je tudi letos preplavilo živahno dogajanje, ko so se obiskovalci zbrali na tradicionalnem Dnevu kruha, vina in salam, kjer so nagradili najboljše. Kruh, salama in vino je super trio, ki gre na tem koncu z roko v roki. Tekmovanje v peki domačega kruha je bilo eno izmed osrednjih dogodkov, saj so se ljubitelji pekovskih mojstrovin pomerili v pripravi najboljšega kruha v petih kategorijah. Razstavljeni izdelki so navdušili obiskovalce, ki so imeli priložnost okusiti različne vrste kruha in si ogledati razstavo vseh, letos prvič v grajski kleti.

Čestitamo! FOTO: Stane Omerzu

Na tekmovanje je letos prispelo kar 41 različnih vrst kruha. V kategoriji pšenični kruh je zmagala Marija Stopar, v kategoriji mešani kruh Terezija Gerjevič, kruh posebnih vrst je najbolje pripravil Primož Urbanč, v kategoriji praznični kruh je zmagala Marija Žnideršič, v kategoriji kruh, vzhajan z drugimi vzhajalnimi sredstvi pa Majda Jurše.

Županovo vino

Zdenka Mirtek je upravičeno ponosna na priznanje. FOTO: Stane Omerzu

Slavnostna je bila tudi podelitev listin in nagrad za županovo vino 2024. Najbolje ocenjeni cviček PTP je letos pridelala Zdenka Mirtek iz V. T. K. Gadova peč, nagrado za županovo vino beli bizeljčan PTP pa je prejel Mirko Kolar iz Vinogradniškega društva Pišece. V kategoriji izbrano županovo vino (letos modra frankinja) je zmagal član Vinogradniškega društva Sromlje Ferdo Pinterič. Zdenka Mirtek je tudi 4. cvičkova princesa in predsednica Vinogradniškega, turističnega in kulturnega društva Gadova peč, skupaj z Ivanom Urbančem, ki vodi Društvo ljubiteljev divjačinske kulinarike, pa sta letos v Gadovi peči uspešno organizirala že četrto divjačinsko salamijado.

Kulturni program

Dobro se je jedlo. FOTO: Stane Omerzu

Med kulturnimi točkami sta navdušili folklorni skupini KUD Oton Župančič Artiče in Duplo Pišece, ki sta s svojimi živahnimi nastopi popestrili dogajanje. Poleg tega so na stojnicah svoje izdelke predstavljala številna turistična in vinogradniška društva iz regije, posebni gostji na dogodku pa sta bili tudi 25. cvičkova princesa Blažka Ilovar in 7. vinska kraljica Bizeljskega Ana Kovačič. Del dogodka je bila tudi strokovna komisija iz Akademije Izvorno slovensko, ki ji predseduje dr. Janez Bogataj in je prireditev ocenila po številnih kriterijih, ki so ključni za pridobitev certifikata teritorialne kolektivne blagovne znamke Brežice Selection/Izbrano.

Več pa ni! FOTO: Stane Omerzu

Dogodek je obiskalo ogromno obiskovalcev, ki so uživali v bogatem programu in raznovrstnih lokalnih dobrotah, za glasbeno spremljavo je poskrbel ansambel Hervol, ki je skupaj z glasbenim gostom Lojzetom Ogorevcem proslavil 50 let njegove glasbene kariere. Dogodek je obče znan in priznan, v Brežicah so ponosni, ker je bil lani uvrščen med 100 najboljših trajnostnih zgodb na svetu.