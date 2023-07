Čuk Miha Novak odšteva

Na glasbeni sceni ni nobena skrivnost, da se z nezadržno hitrostjo bliža dan, ko bo glasbenik Miha Novak, najmlajši član priljubljene skupine Čuki, ki se ji je pridružil pred šestimi leti, prvič postal oče. Mladi Korošec ne skriva, da je že na trnih in da nestrpno odšteva dneve do trenutka, ko bo prvič uzrl obraz svojega prvorojenca ali provorojenke. Veliki trenutek naj bi se zgodil zelo kmalu, saj ima Mihova srčna izbranka Lea Slapar predvideni datum poroda avgusta, ko praznuje tudi sama. To bo prvi otrok za oba, zaljubljenca pa ne skrivata, da bo prav zaradi tega velikega življenjskega preobrata to poletje najlepše v njunih življenjih.

Lea in Miha komaj čakata, da k sebi stisneta majhno štručko. FOTO: instagram

Miha in Lea, ki jo mnogi poznajo tudi kot vizažistko iz Domžal, sta sicer na začetku svojega razmerja skrivala, da sta zaljubljena, saj je Miha pred njo ljubil voditeljico Mino Pal, s katero sta bila zaročena, razšla pa sta se tik pred poroko. Mladi glasbenik svojega zasebnega življenja nikoli ni obešal na veliki zvon, tokrat pa je ponosno objavil fotografijo svoje najdražje, ki nestrpno čaka dan D. S. N.