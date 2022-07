Čigav bo Miki Miška?

Legendarni junak, ki je ponesel ime Walta Disneyja v večnost, znameniti in vsem dobro znani Miki Miška, utegne čez dve leti dobiti drugega lastnika. Leta 2024 bodo namreč potekle avtorske pravice za najzgodnejšo različico Mikija Miške in bo vstopila v javno domeno. Miki Miška se je prvič pojavil leta 1928 v risanki Parnik Wille, prvem animiranem filmu, ki je uporabljal sinhroniziran zvok.

Kot junak risanke Parnik Willie Foto: Wikipedia

Avtorske pravice po zakonodaji v Združenih državah Amerike veljajo do smrti avtorja in še 70 let po tem. Toda za dela, ustvarjena anonimno, pod psevdonimom, ali če ga je naredil avtor v okviru svoje redne službe, trajajo 95 let. Za dela, ki so bila objavljena pred letom 1978, pa prav tako velja, da lahko avtorske pravice avtor uveljavlja 95 let po objavi.

Original s koničastim nosom

Ker je lik Mikija Miške ustvaril sodelavec Walta Disneyja Ub Iwerks, podjetje Disney pa je za rojstni dan Mikija Miške določilo 18. november 1928, ko je bila premiera risanke Steamboat Willie, se približuje november leta 2024, ko bodo avtorske pravice za originalno različico Mikija Miške prenehale veljati. Prvotna različica Mikija Miške je bila videti precej drugačna od današnje. Imel je bolj koničast nos in tanke roke in noge. Ker je miška od leta 1928 doživela nekaj preobrazb, bo Disney lahko za poznejše različice še ohranjal avtorske pravice.

Če se bo Disney po letu 2024 odločil, da bi prvotno različico Mikija Miške uporabil tudi kot simbol korporacije, lahko začne trditi, da je to blagovna znamka, kar pomeni, da čeprav ne bo imel več avtorskih pravic in bo lik v javni domeni, bodo morali vsi, ki bi posegli po risbi prvotnega Mikija Miške, to narediti tako, da ljudje tega ne bodo zamenjevali za Disneyjevega.

Medvedek Pu kot morilec

Lep primer, kako se lahko to naredi, je še en Disneyjev priljubljeni junak, znameniti medvedek Pu. Disney je lik prijaznega medvedka v rdeči majici prvič uporabil leta 1966 v risanki in zanj ima še vedno vse avtorske pravice, nima pa pravic za originalnega medvedka Puja, ki ga je že leta 1926 oblikoval Alan A. Milne. Avtorske pravice zanj so se iztekle letos in filmski režiser Rhys Waterfield je že posnel film z naslovom Medvedek Pu: Kri in med (Winnie the Pooh: Blood and Honey).

Disneyjev medvedek Pu Foto: Twitter

Gre za grozljivko, kjer je medvedek Pu prikazan kot množični morilec. Pravniki, ki se ukvarjajo z zaščito avtorskih pravic, zdaj opazujejo, kaj bo naredil Disney. Waterfield je za filmsko revijo Variety izjavil, da so se zavedali, da ima Disney vse pravice za medvedka Puja, razen za originalno podobo, zato so naredili vse, da film in liki v njem temeljijo na zgodbi in risbah iz leta 1926. In res, razen samega imena ničesar v filmu ni mogoče primerjati z Disneyjevim medvedkom Pujem. Slednji je v filmu oblečen kot drvar in njegove obrazne poteze so močno popačene.

Zato se zdaj mnogi ljubitelji Mikija Miške bojijo, kaj se bo zgodilo čez dve leti – da se ne bo našel še kdo in iz prijaznega lika, ki ga obožujejo tako majhni kot veliki po vsem svetu, naredil kakšnega posebnega pošastnega lika.