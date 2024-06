Čaga za UPornika v znamenju politikov

Boris Krabonja je profesor zgodovine na mariborski srednji ekonomski šoli in gimnaziji ter vodja humanitarnega gibanja UPornik, ki velja za neprofitno dobrodelno organizacijo. Na družbenih omrežjih vsak dan nagovarja javnost k finančnim donacijam za pomoči potrebne. Ne šteje več posameznikov, ki jih je rešil pred deložacijo ali samomorom.

Katarina Samobor je nova energija skupine Tabu. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Minuli konec tedna je v Vetrinjskem dvoru Maribor priredil Čago za UPornika, na kateri so obiskovalci s prostovoljnimi prispevki zbirali sredstva, ki so šla v sklad. Zoran Predin, Katarina Samobor in Tomaž Trop iz Tabuja, Peter Avsenik na kitari, Boštjan Zorc ter Vesna in Alien so podprli UPornika, ki ni imel sreče z vremenom in obiskom. Zato je bilo med množico, ki jo je ves večer s hudomušnimi izpadi povezoval mariborski ulični performer Renato Volker - Rene​, začuda največ novinarjev in še posebno politikov. Za slednje Krabonja pogosto ne najde lepih besed, saj jim v svojih spletnih komentarjih in javnih nastopih obeša soodgovornost za stanje, v katerem se znajdejo ogroženi.