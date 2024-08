Brez podpore staršev ne bi šlo

Z Ljubljančanom se dobiva v starem delu prestolnice, kjer ob pogledu na Plečnikovo tržnico uživava v ostrigah. Ob gurmanskih užitkih mi je akademski glasbenik in magister menedžmenta zaupal vse o prav posebnem projektu, ki bo izveden 19. avgusta v Poletnem gledališču Križanke. Na sporedu 72. Ljubljana Festivala bo Zappa Day in Ljubljana, nastopil pa bo njegov Ensemble Dissonance. »Tudi letos je moje poletje podrejeno dejavnostim Ensemble Dissonance, za katerim je vrsta uspešnih nastopov na Ljubljana Festivalu, v Piranu, Italiji in drugod. Tik pred izidom je nova zgoščenka, letos že tretja po vrsti. Nastajajo tudi nove priredbe, ki bodo zazvenele na koncertih v prihodnjih mesecih,« mi pove umetniški vodja ansambla. »Lahko rečem, da so me do zdaj navdušile vse prireditve, ki sem jih obiskal na festivalu, izpostavil pa bi baletni spektakel Spartak, tudi zato, ker smo ga lahko videli v izvirni koreografiji Jurija Grigoroviča v izvedbi vrhunskega Državnega baleta iz Astane.«

S Klemenom Hvalo se je pogovarjala Danica Lovenjak. FOTO: IGOR MODIC

Kmalu bomo na Ljubljana Festivalu prisluhnili izboru skladb grammyjevega nagrajenca Franka Zappe, legendarnega kitarista, skladatelja in še mnogo več. »Priprave na izvedbo tega zelo posebnega koncerta potekajo že več mesecev, zdaj pa nas čakajo skupne vaje Ensemble Dissonance z dirigentom Jonathanom Stockhammerjem, kitaristom Vlatkom Stefanovskim ter igralcem in vokalistom Blažem Šefom. Zelo pomembno vlogo bo imelo tudi kakovostno ozvočenje, zato bodo vse vaje v Križankah potekale v sodelovanju s tonskim mojstrom,« razloži potek dogajanja in razodene program. »Večino skladb, ki jih bomo izvedli, je Zappa napisal in izvajal s svojo skupino Mothers of Invention, pozneje pa 'prekomponiral' za ansambel. Glasba Franka Zappe je tudi trideset let po njegovi smrti še vedno zelo sveža in inovativna, njegova provokativna besedila pa še vedno aktualna.« Zappa velja za enega izmed najbolj eklektičnih umetnikov, ki so delovali v rocku, jazzu in klasični glasbi. »Njegovo glasbo so izvedli svetovno znani orkestri, kot so London Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra in Ensemble Modern z dirigenti, kot so Zubin Mehta, Kent Nagano, Pierre Boulez in Peter Rundel. Danes njegovo glasbo izvajajo številni drugi orkestri, komorni ansambli in dirigenti. Med njimi je dirigent Jonathan Stockhammer, ki je z Ensemble Modern posnel ploščo The Adventures of Greggery Peccary and other persuasions in Zappovo glasbo redno izvaja. Zato smo ga povabili, da dirigira Ensemble Dissonance na koncertu Zappa Day in Ljubljana. To bo prvi koncert glasbe Franka Zappe v izvedbi inštrumentalnega ansambla v Sloveniji, kar je zagotovo dodaten razlog za obisk.«

Odraščal v glasbeni družini

Zappa je izdal 62 albumov, posmrtno pa jih je Zappa Family Trust izdal še 64, in nekaj jih ima tudi Klemen. »Z glasbo Franka Zappe sem se kot najstnik seznanil prek njegovih redkih uspešnic, kot so The Valley Girl, Bobby Brown goes down in Don't eat the yellow snow, zato sem segel po njegovih vinilnih ploščah, kjer se mi je razkril njegov resnični glasbeni svet. Po poslušanju Freak out!, We are only in it for the money in Joe's garage, če naštejem le nekatere, mi je v roke prišla plošča Yellow Shark, na kateri so posnete njegove skladbe za inštrumentalni ansambel. To je tudi zadnji album, ki je izšel za časa njegovega življenja. Njegova glasba me spremlja vse življenje, tako da sem izjemno vesel, da bomo delček njegovega izjemnega opusa lahko zaigrali z Ensemble Dissonance.«

Ko ga povprašam o številnih spremembah v glasbi, po kratkem premisleku pove: »Začel bi s citatom Franka Zappe: 'Talking about music is like dancing about architecture (Govoriti o glasbi je kot plesati o arhitekturi),' končal pa z izjavo skladatelja Lojzeta Lebiča, ki pravi, da se glasba skozi stoletja ni spremenila, v skladu s časom, v katerem živimo, se spreminja le tehnologija, torej kompozicijske tehnike. Zato ne govorimo o glasbi, poslušajmo jo! Kaj bo kdo od glasbenikov in poslušalcev odnesel od nje, koliko se bo vanjo poglobil, je njegova odločitev. Naj bo pravilna!«

Hodim na terapije in redno delam predpisane vaje, pravi. FOTO: IGOR MODIC

Odraščal je v glasbeni družini, zato ne preseneča, da se je odločil za profesionalno pot v tej smeri. »K temu me je spodbudila predvsem ljubezen do glasbe in violončela, mojo odločitev pa so podprli uspehi, ki so posledica vztrajnosti in morda kančka talenta, vendar brez odličnih profesorjev Matije Lorenza in Miloša Mlejnika ter nenehne spodbude in podpore staršev ne bi šlo.«

Že eno leto ne more igrati

Ob dolgoletnem igranju v simfoničnem orkestru je bil Klemen ves čas dejaven tudi kot komorni glasbenik. »Igral sem v več manjših zasedbah, kot so Ljubljanski kvartet violončelov, godalni kvartet Muzina, Godalika in seveda Ensemble Dissonance. Prepričan sem, da komorna glasba prinaša največ zadovoljstva izvajalcem, pa tudi zahtevnejšim poslušalcem.« V Orkestru Slovenske filharmonije je briljiral kar 25 let. »Zaradi poškodbe zapestja sem po nasvetu zdravnikov igranje v orkestru opustil, saj so bile bolečine prehude. V letih 2018–2020 sem orkester umetniško vodil in temu popolnoma podredil življenje, kar mi je bilo v izjemno čast in veselje, tudi zaradi uspešnih koncertov orkestra, pohval nekdanjih kolegov in članov Sveta in Strokovnega sveta. Vendar se je zasukalo tako, da sem leta 2020 ubral samostojno glasbeno pot kot umetniški vodja Ensemble Dissonance, ki je v petih letih delovanja s številnimi nastopi doma in v tujini, upam si reči, postal vodilni komorni ansambel v Sloveniji.«

V Orkestru Slovenske filharmonije ima veliko prijateljev, z nekaterimi glasbeniki sodelujejo tudi na koncertih Ensemble Dissonance. »Tudi moji spomini na delovanje v tem orkestru so zelo lepi, tako na glasbena doživetja kot prijateljske vezi, zato se redno udeležujem njegovih koncertov kot poslušalec.«

Njegov violončelo trenutno počiva. »Glasbeniki zelo neradi govorimo o svojih težavah, ki nam preprečujejo uspešno igranje. Res je, da že eno leto zaradi poškodbe živca desne roke ne morem igrati, kaj je vzrok poškodbe, pravzaprav ne vem, ne jaz ne nevrologi. Važno je, da hodim na terapije, redno delam predpisane vaje, vadim, kolikor mi poškodba dopušča, in upam na najboljše.«

Za konec pove: »Izogibajte se vročini, pijte dovolj tekočine in obiskujte odlične prireditve Ljubljana Festivala! Tudi Zappa Day in Ljubljana.«