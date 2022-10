Brez kondicije našteli največ ptic

V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) so prva dva dni v oktobru s številnimi dogodki in izleti v naravo praznovali 30 let organizacije Bird Life International, katere člani so pripadniki tega ornitološkega društva, v nadaljevanju pa pripravili nekaj terenskih delovnih akcij za zaščito ptic in njihovih habitatov.

Evropska dneva opazovanja ptic sta potekala 1. in 2. oktobra na Račkih ribnikih, zadrževalniku Medvedce, v naravnem rezervatu Škocjanski zatok (opazovalci so med drugimi pticami lahko opazovali črni prosenki in kar ribje orle), ob Rudniškem jezeru na Kočevskem, ob Muri in na Ljubljanskem barju. Na zadnjih treh lokacijah so skupaj opazovali več kot 6000 ptic, ki so pripadale več kot 65 vrstam. Najštevilnejši so bili škorci, kmečke lastovke in mlakarice, dogodkov pa se je udeležilo 79 obiskovalcev. Osmega oktobra je sledil dan odprtih vrat v naravnem rezervatu Ormoške lagune s prikazom obročkanja ptic, otroškimi delavnicami in opazovanjem ptic (predvsem ptic selivk). Dan kasneje je ornitologe pritegnila dolgorepa govnačka, ki so jo opazili na Cerkniškem jezeru, saj so jo v Notranjskem parku opazili šele prvič, sicer pa so v Sloveniji to ptico severnih krajev nasploh opazili šele tretjič (dvakrat prej na Štajerskem). Gre za monogamno ptico, ki si za vse življenje izbere enega partnerja, samci pa kot enega od osvajalskih prijemov uporabljajo hrano.

Zmagovalci Brez kondicije (od leve proti desni (Ruj Mihelič, Bor Mihelič, Al Božič, Gaber Mihelič) FOTO: TILEN BASLE

Na Ptujskem jezeru je 11. oktobra skoraj 40 prostovoljcev na štirih gnezditvenih otokih odstranjevalo zarast, tako da bodo ti prihodnje leto ponovno primerni za gnezdenje številnih rečnih galebov in navadnih čiger ter drugih vodnih ptic.

Ptičarijada 2022

Že štirinajstič pa je DOPPS organiziral tudi Ptičarijado. Ta se je preteklo soboto s tekmovalnim delom začela že navsezgodaj zjutraj, končala pa pozno zvečer z družabnim srečanjem ob pečenem kostanju in drugih jesenskih kulinaričnih dobrotah v prostorih parka Škocjanske jame. Letos je tekmovalni del potekal na območju sežanskega Krasa.

Kot je povedal organizator tekmovanja Aleksander Kozina iz DOPPS, se je zbralo 50 ljudi, ki so bili razporejeni v 13 ornitoloških ali ljubiteljskih ekip iz vse Slovenije. Pomerili so se med 5. in 15. uro v treh kategorijah (po številu opazovanih vrst, zatem po številu fotografiranih vrst ter po številu opazovanih vrst na do narave prijazen način – brez uporabe motornih in drugih štirikolesnih vozil na terenu). Tekmovalno skupino sta morala sestavljati najmanj dva odrasla člana, navzgor pa število ni bilo omejeno. Pomembno je bilo le, da je skupina na terenu ves čas delovala enotno. Udeleženci Ptičarijade so uživali v čudovitem oktobrskem vremenu, pri tem pa so lahko opazovali številne zanimive vrste, kot so na primer sokol selec, sloka in skalni plezalček. Po končanem tekmovalnem delu je sledil družabni del, na katerega je prišlo še več članov Doppsa in ljubiteljev ptic. Začel se je s kosilom, na družabnem kvizu so se skupine ob zabavnih vprašanjih pomerile še v poznavanju ptic in Krasa, druženje ob peki kostanja pa se je zavleklo do trdne teme.