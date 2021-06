Bolezen delila z gledalci

V spominu ostajajo njena poročila iz obleganega Sarajeva. FOTO: YOUTUBE

63-letna televizijska novinarska zvezda je o svoji bolezni spregovorila v neposrednem prenosu.

Ena najbolj znanih svetovnih novinarkglavna zunanjepolitična komentatorka ameriške televizijske družbe CNN in voditeljica oddaje Amanpour&Company na ameriški javni televiziji PBS, je v začetku tedna v presenetljivem nastopu, kar med javljanjem v živo, gledalce svoje zunanjepolitične oddaje Amanpour na CNN že takoj na začetku obvestila, da je uspešno prestala zahtevnejšo operacijo odstranitve jajčnikov, ki so jih napadle rakave tvorbe, zdaj pa bo začela večmesečno zdravljenje s kemoterapijo.Pojasnila je še, da se je za poseg odločila, ker ima tako najboljše dolgoročne možnosti za uspešen boj z boleznijo. Preden je začela vodenje oddaje, je še dodala, da je prepričana, da bo premagala bolezen, za katero po svetu vsako leto zboli več milijonov žensk.Amanpourjeva je v nagovoru iz svojega doma v Londonu še dejala, da ji delodajalec k sreči plačuje zdravstveno zavarovanje in da je hvaležna britanskemu zdravstvenemu sistemu NHS ter briljantnim zdravnikom, ki so jo operirali. Za nastop v javnosti se je odločila, ker je nujno zavedanje o pomembnosti zgodnjega odkrivanja bolezni. Pozvala je ženske, naj se podučijo o bolezni, naj redno hodijo na preglede in testiranja in prisluhnejo svojemu telesu. Pomembno pa je tudi, je še dodala, da vaše zaskrbljenosti zaradi zdravstvenega stanja ne odpravijo prehitro ali preveč površno.Zaradi operacije štiri tedne ni vodila svoje oddaje na CNN in se ni pojavljala na zaslonih.V tem času jo je nadomeščala kolegica, tej se je Amanpourjeva prav tako javno zahvalila. Po razkritju je ena najbolj znanih zunanjepolitičnih televizijskih novinark na svetu prejela številne spodbude in želje za uspešno okrevanje. Njena velika tekmica med ameriškimi zunanjepolitičnimi komentatorkamiiz televizijske družbe NBC ji je zapisala: »Zate je bilo vedno značilno in pomembno, da si bila tako pogumna. Pogum in poštenje sta bila vedno tvoji blagovni znamki, zato boš tudi tokrat zmagala.«Amanpourjeva se je kot novinarka proslavila konec 80. let, ko je po poročanju z bojišč iransko-iraške vojne začela spremljati politične spremembe v vzhodnem bloku, zlasti obdobje perestrojke v Sovjetski zvezi. Za CNN je poročala tudi o prvi zalivski vojni leta 1990, pri nas pa so si jo mnogi zapomnili, ko je poročala o balkanskih vojnah, še posebno odmevna so bila njena javljanja iz obkoljenega Sarajeva. Zaradi dokaj čustvenega poročanja, ko se je odkrito postavljala na stran obkoljenih Sarajevčanov, so ji nekateri v medijskem svetu zamerili, češ da je pozabila na zapovedano novinarsko objektivnost.Potem je poročala še iz vrste drugih kriznih žarišč, od Afganistana in Iraka do Somalije in Ruande. Njena slava je šla v višave, ugled pa ji je pomagal, da je intervjuvala skoraj vse svetovne voditelje. Morda najbolj nepozaben je bil njen pogovor s palestinskim voditeljemleta 2002, ko je bil obkoljen v svojem štabu v Ramali. Amanpourjeva se je z njim pogovarjala po telefonu, pogovor pa se je končal, ko ga je vprašala, zakaj je obkoljen.»Sprašujete me, zakaj sem obkoljen. Ste čudovita novinarka, a morate spoštovati svojo profesijo. In ko govorite z generalom Jaserjem Arafatom, morate biti seznanjeni z razmerami. Zato bodite tiho,« ji je zabrusil vodja Palestincev in odložil telefon.