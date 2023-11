Bojan Emeršič odkrito o svojih letih: Odslej seksam samo še na hrbtu

Za enega naših najbolj priljubljenih igralcev Bojana Emeršiča je letošnje leto jubilejno. Mineva namreč 30 let, odkar je zaposlen v SNG Drama, poleti pa ga je doletel tudi 60. rojstni dan. V Drami je in bo odigral še na desetine izjemnih in zelo markantnih vlog, v širši javnosti pa je zaslovel po nepozabnih in humornih likih, ki jih je upodobil, od Zmaga Batine do kirurga Joška Jarca v Naši mali kliniki. Prvak Drame, ki je sprejemne izpite na AGRFT opravljal kar štirikrat, se je v zadnjih letih sicer nekoliko umiril, saj ga je v to prisililo telo, a zagotovo še ni rekel zadnje besede. Nedavno ...