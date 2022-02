Podobno kot lani so v slovenskem delu Jadranskega morja tudi letos januarja že opazili manjše jate delfinov velikih pliskavk. V društvu Morigenos, ki jih sistematično opazuje in proučuje že vrsto let, so najštevilnejši obisk opazili 15. januarja, ko je nekaj manj kot 30 delfinov lovilo med množico športnih ribičev med Izolo, Strunjanom in Fieso, manjšo skupinico pa so opazovali še tri dni pozneje. Podobno kot ribiči tudi delfini prihajajo v naše morje predvsem zaradi zimskih molov, pa tudi drugih rib, ki se tam zadržujejo vse leto (riboni, menole) ali pa se pri nas drstijo. V slovenskem delu...