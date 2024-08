Marjan Žilnik, kmet iz Tabora v žalski občini, se je leta 1990 pohvalil, kako je svojo kmetijsko dejavnost, farmsko rejo kokoši in pitancev, dopolnil še s farmsko vzrejo polarnih in srebrnih lisic, predvsem pa rakunastih psov in rakunov. Imel je okrog sto lisic ter kakšnih petnajst rakunastih psov in rakunov. Bil je prvi v Jugoslaviji, ki je začel vzrejati rakunaste pse. Predvsem zaradi njihovega krzna, ki je bilo bolj cenjeno od krzna polarne lisice. »Živali se imajo dobro,« je takrat povedal Marjan, »reja pa je kar zahtevna.« Zagotoviti jim je moral namreč približno enake razmere, kot jih i...