Betlehemsko lučko so nesli na Lisco

Letos smo že 26. ponesli lučko miru iz Betlehema od farne cerkve v Sevnici na naš hrib Lisca,« je ponosno povedala Darinka Avguštin, tajnica Planinskega društva Lisca Sevnica. Minulo nedeljo je s prijatelji, skupaj jih je bilo kar deset, zagrizla v breg in nesla lučko miru na 948 metrov višine. Tradicija ima dolgo brado. Kmalu po osamosvojitvi Slovenije je, zaradi skavtov iz Avstrije, v Slovenijo začela prihajati luč miru iz Betlehema, letos so jo vnovič prinesli iz Linza.

Gasilska za spomin FOTO: osebni arhiv D. A.

»Ideja se je pojavila po osamosvojitvi Slovenije, ko so začeli skavti prinašati luč iz Avstrije v Maribor, od tod pa po župnijah po Sloveniji. Ker je Lisca naš hrib, gor pa kapelica, smo se odločili, da jo nesemo tja. To naredimo zadnjo nedeljo pred božičem,« nadaljuje naša sogovornica in dodaja: »To je luč miru in luč prijateljstva ter dobre volje, ki naj vsem prinese zdravja in tudi vse spodbudi k medsebojni pomoči. Da bomo kot človek človeku stisnili roko in z žarom v očeh pogledali drug drugega.«

Na poti so jih pozdravili domačini in jih tudi pogostili. FOTO: osebni arhiv D. A.

Na vrhu z Marijino pesmijo

Tudi letos se niso izneverili tradiciji. »V nedeljo nas je šlo na pot 10, včasih tudi 35. Nekaj starejših niti ne more več,« nadaljuje Danica in pove, da so se zbrali pri župnijski cerkvi sv. Nikolaja v Sevnici, z njimi je bil tudi župnik Branko Balažic. Potem jih je pot vodila skozi Šmarje na Zajčjo goro, od tam na Ledino prek Zlateč in Polja mimo Sv. Jošta na Lisco. »Pot traja praviloma dve uri in pol. Tokrat je trajalo dlje, saj smo se vmes ustavljali pri gostoljubnih domačinih,« pove Darinka, ki je z ekipo hodila štiri ure in pol. »Ko smo prišli na cilj, smo šli do Marijine kapelice in zapeli Marijino pesem, nato pa prižgali lučko, to smo dali tudi oskrbniku Tončkovega doma, ki nas je lepo pogostil,« še izvemo. »Občutki so bili lepi: predvsem pa je bil to trenutek, ko smo se planinci zahvalili za vse varno prehojene poti v letu 2023 in hkrati izrekli priprošnjo za varne poti v letu 2024.«

Lučka tudi za oskrbnika Tončkovega doma na Lisci

Kar 84 let

Na Lisci pod Tončkovim domom so leta 1939 na pobudo Blaža Jurka začeli graditi kapelico, gradnjo je vodil Alojz Šmid. Deloma je zgrajena iz apnenčastega kamenja, deloma iz lehnjaka, nabranega v dolini potoka Gračnica, 9. 7. 1939 so jo blagoslovili, slovesnost je vodil župnik Lojze Pavlič iz Briš pri Zidanem Mostu. Prav Blaž Jurko pa je bil mecen, ki je kupil kip Matere Božje v naravni velikosti.