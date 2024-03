To je slovenski glasbenik, ki nas boža z romantičnimi skladbami (FOTO)

Glasbenik Balladero, njegovo pravo ime je Dominik Bagola, je v poldrugem desetletju glasbenega delovanja izpilil svoj slog. Z lani izdanim albumom Neon Srce se je podpisal že pod tri avtorske dolgometražne plošče in več kot 30 skladb, zdaj pa nadaljuje bogato bero izdanih pesmi. Njegova nova čutna skladba nosi naslov Glej me, sanjam in spada med njegove bolj intimne balade.

»Sporočilo pesmi je preprosto – treba je sanjati in svojim sanjam samozavestno, pogumno slediti. Ter to pokazati tudi tistim, ki v (naše) sanje mogoče ne verjamejo,« razodene Prekmurec in še, da je zdaj vse v znamenju njegove nove pesmi. »Ko pride nova skladba, se ji je vedno treba posvetiti, jo pospremiti med občinstvo, in tako je tudi prav. Res uživam v obdobjih novih skladb, saj je to vedno mešanica prijetne vznemirjenosti in razburljivosti, saj ne veš, kakšni bodo odzivi. Hkrati to pomeni, da si glasbo končno dal od sebe in ni več samo tvoja, ampak je od vseh. Zato je to vedno tudi neke vrste praznik.«

Sanja tudi o picah

Njegove sanje so bile, da bi se z glasbo ukvarjal na svoboden, samosvoj način, kar se je uresničilo, a še vedno rad sanja. »Če ne sanjaš, težko ustvarjaš. Zato pogosto sanjam tudi podnevi. Med to zasanjanostjo se potem zamislim in tudi kaj pozabim, a nič zato. Dobro je sanjati, to nas ohranja mlade. Po srcu in duši.«

Glasbenik, ki nas boža z romantičnimi skladbami, zdaj živi svoje sanje. FOTO: Igor Modic

Kako so videti njegove sanje? »Tiste v spancu včasih zelo zabavno in bizarno. Tiste podnevi, ko sanjam o prihodnosti, pa precej življenjsko. Sanjam o koncertnem klavirju v dnevni sobi. Sanjal sem tudi o smučanju, z mojo drago sva že nabavila opremo, pa mi je lani načrte prekrižala poškodba kolena, tako da sem v mavcu opravil tudi nekaj decembrskih koncertov. Vedno sanjam tudi že o naslednjem albumu, pa o koncertih. In o brunarici ob gozdu. Vse prepogosto sanjam tudi o picah iz naše oštarije. In o novih inštrumentih,« pripoveduje v smehu.

Zasledila sem, da je kot otrok svoje sanje dal na papir, in ko se zazre v svojo preteklost, pove: »Narisal sem svoj pianino in zraven na veliko zapisal: 'Ko bom velik, bom pianist.' Kot otrok sem bil obseden z glasbo, moji stari starši so bili pevci na koru. Oče je imel veliko zbirko albumov oziroma LP plošč in tudi v gostilni je prirejal veselice z živo glasbo. Ta otroški svet je bil zelo pester in zanimiv, naša prva gostilna je bila sredi gozda, zato je bilo prostora za domišljijo ogromno."

"Sanjal sem tudi o tem, da bi postal nogometaš in pilot. Nogomet sem igral do poškodbe v pionirski in mladinski ligi. Še vedno ga spremljam, svojemu matičnemu klubu NK Cankova sem napisal himno z naslovom Sonce upanja. Za pilota mi je za zdaj zmanjkalo časa, mogoče pa vseeno poskusim kdaj v prihodnosti. Ne bi bilo slabo leteti na kak svoj koncert, priznam, da sem se že malo naveličal kombijev," reče v smehu.

Upanje in zaupanje

V pogovoru, ki je seveda potekal v prekmurščini, pove, da je nova skladba nastala v enem od njegovih težjih obdobij. »Ko se nekaj res pomembnega ni izteklo prav po mojih željah in pričakovanjih. Po navadi se močna obdobja ustvarjalnosti križajo tudi z intenzivnimi življenjskimi dogodki, ker je glasba na neki način tudi terapija, pa se avtorji k njej seveda zatečemo še posebno takrat, ko mogoče ni vse čisto rožnato,« pravi. »Na neki način sem (si) napisal samomotivacijsko skladbo.

Nova skladba je nastala v enem od njegovih težjih obdobij. FOTO: Igor Modic

A sanje je lepše uresničevati v dvoje, zato je to tudi skladba o tem, da moramo sanjati skupaj. In se pri sanjah medsebojno podpirati. Zvočno je prava klavirska pop-balada v Balladero slogu. V duetu z akademsko harfistko Bilko Peršič in ob spremljavi vrhunske ekipe glasbenikov zveni seveda lepo, zasanjano, a tudi optimistično ter upanja polno. "Na splošno so moje skladbe povezane z upanjem. Pa tudi z zaupanjem, saj po desetletju na sceni že precej bolje vem, kdo sem in kam grem."

Ob pesmi je nastal tudi videospot, ki predstavlja zgodbo povezanosti, bližine, upanja in hrepenenja. »V videu, ki smo ga znova posneli z Igorjem Pečolerjem in produkcijo Novisuals, sem hotel združiti in pokazati oba ključna instrumenta v vsem njunem sijaju. Klavir ter harfo. Kot kontrast glasbenemu delu smo postavili vzporedno zgodbo punce (Lara Bogme), ki sanja o svojem ljubem (Sebastijan Stevčevski). V ta sanjski svet se potopi prek glasbene skrinjice z baletko, ki nas zavrti v skladbo. Od nekdaj so me fascinirale glasbene skrinjice, saj te, ko jih odpreš in zavrtiš, popeljejo v drug, čaroben svet. Mogoče je glasba prav to, moja, naša skrinjica v boljši, lepši svet.«

Smisel življenja ni kičasta popolnost

Glasbenik, ki nas boža z romantičnimi skladbami, zdaj živi svoje sanje. »Ni vedno vse sanjsko in po mojih željah. A to je del življenja. Mislim, da smisel življenja ni neka kičasta, a zlagana popolnost, ampak odkrivanje vseh njegovih kompleksnih tančic in odtenkov. Poskušam živeti srčno in predano, a obenem z nogami trdno na tleh.« O čem najpogosteje sanja? »Po navadi o naslednjem koncertu. Včasih tudi o povsem prostem tednu brez obveznosti in dobri knjigi v rokah. Mislim, da se temu sicer reče dopust,« razodene v smehu.

Danica Lovenjak in Dominik Bagola FOTO: Igor Modic

Ker sva oba Prekmurca, me zanima, ali je Prekmurje v njegovih sanjah ali mislih, in kot iz topa izstreli: »V obojem. Prekmurje je predvsem del mene. Del mojega srca, duše in osebnosti. Najbrž tako čutimo vsi Prekmurci. Zares pa mislim, da je naša lepa pokrajina s svojo bogato, tudi glasbeno, tradicijo velik navdih za vse prekmurske ustvarjalce. In vsekakor je sanjski kotiček naše že tako in tako lepe Slovenije.«

Zdaj bo po naši deželi nadaljeval predstavitev skladb, že 2. aprila v novem ljubljanskem Jazz klubu 300 v Kosezah pripravlja poseben koncert s klavirjem. »Gre za ekskluzivni akustični koncert, kjer boste ob moji glasbi z akustično zasedbo lahko uživali tudi ob zvokih harfe, saj bo gostja Bilka Peršič, za češnjo na torti pa se nam bo tokrat pridružil tudi kitarski virtuoz Peter Dekleva, s katerim sva snovala skladbo Marelice. To bo res specialka, ki se bo zaenkrat zgodila samo enkrat, zato je ne zamudite!«

Na koncu zasanjani glasbenik še poda nasvet za lepe sanje: »Kdor ne sanja, ne živi zares. Zato si upajte sanjati. Želim vam, da bi se vam sanje uresničile. Vedno pa je najlepše sanjati ob dobri glasbi, zato upam, da se vidimo na koncertih.«