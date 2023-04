Astma in šport

Telesna vadba, rekreativni šport, torej, pomeni dodaten pritisk in napor za dihala, astma pa že tako sama po sebi oslabi naše dihanje. Včasih nas pri športnem početju astma zelo ovira – kaj torej storiti? Naj se športu izogibamo? Ne, za nobeno ceno ne. Vadba je zdravilna, le po pameti je treba vse početi. Torej: astma in vadba si nista sovražni – prav narobe je! Tako pravijo specialisti internistične in športne medicine.

Astma izhaja iz stare grške besede, lahko bi jo – opisno – prevedli kot kratko in hitro dihanje, kakršno je značilno za napor ali razburjenje. Je kronična bolezen dihal. Bronhiji so izjemno občutljivi za različne dražilne snovi. Te povzročajo, da se bolnikove dihalne poti zmanjšujejo, se zožijo, v nekaterih primerih le začasno. Najpogostejši simptom astme je krčevita zasoplost, ki mine bodisi sama od sebe ali po inhaliranju zdravila (inhalator za astmo).

Vnetje običajno povzroči povečanje občutljivosti dihalnih poti, to se lahko zgodi zaradi različnih dražljajev, zelo različnih, od mraza, prahu, alergenov, dima, ozona ali – fizične aktivnosti. V grobem približno pet odstotkov odraslih in deset odstotkov otrok trpi zaradi astme; moški so dvakrat bolj podvrženi astmi kot ženske. Občasna astma se kaže tudi kot suh kašelj po vadbi, tesnoben občutek v prsih in ali povečana utrujenost in občutljivost za telesni napor. Torej tudi na športno početje.

Vendar: šport, vzdržljivostni, je za astmo dober.

Šport lahko sproži napad

A pozor, telesni napor lahko tudi sproži napad astme. Ni povsem jasno, kaj je vzrok za bronhokonstrikcijo (izraz za zožitev dihalnih poti, ki se pojavijo pri napadu astme), ki jo povzroča vadba. Dolgo je veljalo, da je vzrok hladen zrak. Vendar so nedavne študije pokazale, da je bolj verjeten krivec suh zrak. Hladen zrak vsebuje manj vlage kot topel. Dihanje hladnega in suhega zraka izsušuje dihalne poti. Zaradi tega se te zožijo in zmanjšajo pretok zraka. Drugi dejavniki, kot so klor ali drugi hlapi, lahko dražijo sluznico dihalnih poti in prav tako prispevajo k težavam z dihanjem.

Večina ljudi z bronhokonstrikcijo, povzročeno z vadbo, lahko nadaljuje vadbo in ostane aktivna, če zdravi simptome. Zdravljenje vključuje zdravila za astmo in ukrepe za preprečevanje simptomov pred začetkom telesne dejavnosti.