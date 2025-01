Antona sta pri blagoslovu konj poleg od samega začetka

»Lepo dobrodošli v Štefanu na praznik sv. Štefana, ko bomo blagoslovili konje, kobile, žrebeta, kakega osla in še koga. Prosili pa bomo boga in sv. Štefana za zdravje konj, kmetov ter konjerejcev,« je na god sv. Štefana ob uvodu v blagoslov konj povedal Jože Pibernik, župnik v Trebnjem. Sveti Štefan je krščanski svetnik. Štefan je bil prvi krščanski mučenec in eden sedmih diakonov prvotne skupnosti v Jeruzalemu. Leta 34 našega štetja je bil obsojen na smrt s kamenjanjem. Goduje 26. decembra, na ta dan je v Sloveniji pogosto blagoslov konj. Tudi v kraju Štefan, streljaj od Trebnjega, blagoslov pa je pripravilo Konjerejsko društvo Trebnje.

Kruh in sol za konje FOTO: Drago Perko

Ljudje rabimo podporo

»Kar nekaj konjev se je zbralo, okoli 30. Morda kak manj kot po navadi, saj je tradicija taka, da eni pridejo eno leto k nam, drugo leto pa gredo drugam, saj imajo številni kraji v naši okolici blagoslov,« je povedal predsednik društva Tone Kotar, ki od leta 2022 vodi Konjerejsko društvo Trebnje, v veliko pomoč mu je tudi žena Brigita. »Taki blagoslovi so za nas zelo pomembni: da bodo po njih še bolj zdravi, da gremo odločno naprej v novo leto,« Tone o tem, zakaj je 26. december tako pomemben. »Ljudje rabimo podporo, tako in drugačno. Če je verska in božja, pa še toliko boljše. Hkrati je sveta maša tudi tisto, kar nas poveže, temu pa sledita blagoslov in druženje,« je še pristavil duhovnik Jože Pibernik.

Tone Kotar je predsednik Konjerejskega društva Trebnje. FOTO: Drago Perko

»Prav je, da nadaljujemo to tradicijo. Škoda je le, ker ni bilo še nekaj snega, morda 10, 20 centimetrov. Veliko teh konjerejcev ima doma tudi sani. Če bi bilo dovolj snega, bi v njih vpregli konje in prišli na blagoslov. To bi bila prava atrakcija za vse zbrane,« je dodal Dean Verbič, predsednik Krajevne skupnosti Štefan, na eni od kočij pa se je na blagoslov pripeljal tudi Blaž Ovnik, podžupan Občine Trebnje.

Kruh, sol in golaž

Po blagoslovu so na svoj račun prišli vsi: člani društva ob golažu in kozarcu rujnega, konji pa so dobili kruh in sol. Med druženjem za mizo pa so se obujali spomini. »Od prvega dne društva sem poleg. Nobenega blagoslova konj nisem zamudil. Taki blagoslovi so priložnost za druženje in da se srečamo s prijatelji,« je povedal Anton Pavlič iz Mokronoga, ki je z 82 leti najstarejši član društva. Konja sicer nima, je eden redkih sedlarjev v Sloveniji, že več kot 50 let pa izdeluje konjska sedla, da takih daleč naokoli ni.

Anton Pavlič še pri 82 letih izdeluje konjska sedla. FOTO: Drago Perko

»Bil sem eden od ustanoviteljev društva; zdaj pa imam to čast, da lahko nosim prapor društva. Vsako leto sem na čelu povorke,« pa je ponosno dejal glavni praporščak Anton Murn, tudi sam član Konjerejskega društva Trebnje, ki šteje dobrih 50 članov.