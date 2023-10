Ansambel Simona Gajška ima novo pevko, ki navdušuje s svojo energijo

Ansambel Simona Gajška iz Dol pri Šentjurju je na glasbeni sceni že od leta 2001. Letos pa je doživel kadrovske spremembe, saj je Mojco Gajšek, sestro vodje in harmonikarja ansambla, nadomestila pevka Natalija Potočnik. Skupina tako že vse od začetka poletja nastopa v prenovljeni zasedbi.

»Res je, naša Mojca je po dobrih 21 letih zaradi zdravstvenih razlogov in pomanjkanja časa prenehala prepevati v ansamblu. A v tem času se nam je že pridružila nova pevka Natalija, doma iz okolice Šoštanja, sicer pa, kot pravi tudi sama, pristna Korošica, rojena na Ravnah na Koroškem,« nam je zaupal vodja in harmonikar ansambla Simon Gajšek. Kakor pravi, zdaj nemoteno in s polno paro nadaljujejo glasbeno poslanstvo.

Izkušena naslednica

»Tudi Natalija je odlična in izkušena pevka, ki prihaja iz glasbene družine. V narodno-zabavne vode se je podala pred približno 15 leti kot članica ansambla Minutka. Takrat je bila še Natalija Prikeržnik, s fanti iz Minutke pa je prepevala dobrih pet let,« o novi pevki še pove Gajšek. Nato je napočil čas za družino. Natalija se je poročila, danes je mamica treh otrok.

Zdaj pa se vrača tudi k svoji ljubezni, glasbi in mikrofonu, in je pripravljena na nove izzive skupaj s člani Ansambla Simona Gajška. »Klena Korošica je v naš ansambel prinesla tudi svežo energijo, veliko smeha, predvsem pa zagona za nove projekte,« še pove Gajšek, ki ob sebi ohranja baritonista in kontrabasista Zorana Gračnerja ter kitarista Primoža Pušnika.

Prihaja nov valček

V teh dneh v novi zasedbi že snemajo svoj novi valček, ki ga bodo, kakor obljubljajo, skupaj z videospotom kmalu predstavili širši javnosti. Ansambel Simona Gajška je izdal že več prepoznavnih pesmi, kot so Ne dam ga, Srce ne pozabi, Bogastvo spreminja ljudi, Naj bežijo leta, Iz Dol do Šentjurja in druge. Vodja in harmonikar Simon ter Mojca Gajšek sta brat in sestra, kar pomeni, da je bil ansambel delno družinski.

Pevka Mojca Gajšek, ki je bila dobrih 21 let prepoznavni glas in stas ansambla svojega brata Simona Gajška, se je poslovila. FOTO: arhiv ansambla

Mojca, po poklicu frizerka, se je sicer nedavno udeležila Konjiškega maratona. »Vsekakor se Mojci zahvaljujemo za vse lepe skupne trenutke in nepozabne spomine in ji želimo vse dobro tudi vnaprej,« so se fantje še poklonili zdaj že nekdanji pevki, s katero so stali na odrih dobrih 21 let.