Na letošnjem 51. festivalu v zamejskem Števerjanu so postali absolutni zmagovalci člani ansambla Pik. Zmago jim je prinesel valček z naslovom Sreča drugih, za melodijo in besedilo omenjene skladbe sta bila nagrajena tudi avtorja Miha Volk in Matej Kocjančič. Deset let muziciranja Z avtorji zmagovalnega valčka (spredaj od leve proti desni) Miho Lesjakom, Matejem Kocjančičem in Miho Volkom Ansambel Pik bo prihodnje leto praznoval prvi okrogli jubilej – desetletnico delovanja. V njem je moči združilo pet fantov, in sicer Jan Čater, ki igra kitaro in poje, harmonikar Žan Vodeb, klarinetist Žan ...