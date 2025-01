Ansambel Petka opozarja: Brzina ni vedno vrlina!

Ansambel Petka je nedavno na radijske postaje poslal novo polko z naslovom Brzina je vrlina. Vsebina skladbe da marsikomu misliti, sploh v časih, ko se vsem zelo mudi. In tudi člani ansambla imajo s tovrstno tematiko veliko izkušenj. Kaj pravijo, je brzina zares vrlina?

Besedilo za polko je napisala izkušena tekstopiska Vera Šolinc, melodijo je skomponiral Matjaž Vodišek, vodja in klarinetist ansambla. »To je polka, ki je nastala v duhu samorefleksije, oziroma smo želeli humorno izraziti zaskrbljenost nad vsem, kar se danes dogaja – tudi v glasbi. Vse mora biti narejeno na hitro in vse mora biti hit. Zato je že marsikaj v življenju instant. Mi, člani ansambla, pa smo pristaši tega, da se je treba kdaj tudi ustaviti, si vzeti čas zase, za družino, prijatelje in seveda tudi za glasbo in v glasbi. Včasih je že tudi glasba brez repa in glave, takšno je vsaj moje mišljenje,« pravi vodja ansambla Vodišek. Je pa ta polka ravno zato, ker nosi naslov in obenem nasvet, da brzina ni vedno vrlina, ravno pravšnja za praznične dni. Ti so namreč kot nalašč, da se vsi vsaj za hip ustavimo in čas preživimo s svojimi najbližjimi in najdražjimi.

Član z najštevilnejšo družino je harmonikar Stane Žekar, ki je poleti četrtič postal očka. FOTO: arhiv ansambla

Ansambel Petka iz Šentjurja, katerega člani so poleg Vodiška še Dejan Frece, Roman Rošer, Jernej Klakočar, Franci Kolar in Stane Žekar, je izjemno dejaven kvintet, poznan po kakovostnem izvajanju narodnozabavne glasbe. Posledično so zato zelo zasedeni vse leto. »Poleg nastopov na porokah, praznovanjih in veselicah se redno udeležujemo dobrodelnih koncertov. V letu, ki se pravkar izteka, pa smo najbolj ponosni, da smo prejeli osebno povabilo Hermine in Franca Šegovca za nastop ob 70-letnici glasbe njihovega ansambla Štirje kovači. Ta bo šel v zakladnico narodnozabavne glasbe in veseli smo, da je ravno nas doletela ta čast, da smo na njem sodelovali tudi mi,« pove Vodišek.

Kot so nam še razkrili fantje, jim je v iztekajočem se letu nekoliko ponagajalo zdravje. Poleti je harmonikar Žekar doživel stisko, in to tik pred rojstvom četrtega otroka. Njegovo telo enostavno ni več zdržalo nečloveških pritiskov, ki jim je botrovala brzina. Zdaj, decembra, pa je zdravje ponagajalo tudi Vodišku. »Če se človek sam ne ustavi, ga ustavita telo in glava. Zato smo že spoznali, da se tudi počasi daleč pride. Na srečo je naš Stane okreval in že nastopa z nami, poslovno pa je nekoliko izpregel,« nam je razkril Vodišek.

Če se človek sam ne ustavi, ga ustavita telo in glava.

In kaj pravi avtorica besedila Vera Šolinc? »Brzina je vrlina, dokler je vse v pravih mejah. Tudi pri glasbi. Če je skladba odigrana v pravšnji brzini, ji poslušalci sledijo, sicer brzina ni več vrlina, ampak kvečjemu dela škodo,« meni avtorica besedila polke, za katero so člani ansambla Petka posneli tudi videospot. V njem nastopajo družini Verhovšek in Turnšek, Anže Vodišek ter Jakob in Alina Zupanc, lanska mlečna kraljica. Člani ansambla Petka vsem bralcem in bralkam v novem letu želijo veliko dobre glasbe, predvsem pa zdravja, saj lahko le zdravi ustvarjamo in smo, kar želimo biti.