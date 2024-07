Ansambel Igor in zlati zvoki že 32 let razveseljujejo staro in mlado

Ansambel Igor in zlati zvoki sestavljajo vodja Igor Podpečan, Martin Frece, Boštjan Lašič, Mike Orešar, Zmago Tkavc, Jelka Hafner in David Duh, ki se je zasedbi pridružil pred dvema letoma, ko so praznovali 30-letnico. Med najpopularnejše skladbe doma in v tujini priljubljenega ansambla sodijo Halo, Evropa, Naš ata ni copata, Deklica s črnimi očmi, Zlatolaska, Čestitke in pozdravi, Gasilec moj, Lunco bom vprašal in mnoge druge.

Najnovejša polka Če si star al' mlad nas popelje skozi življenjske modrosti in nasvete, ki so namenjeni vsem moškim ne glede na starost. V njenem refrenu se skrivajo dragoceni nasveti, da je vseeno, če si star ali mlad, dekleta je treba imeti rad, malo piti in se smejati na ves glas. Za polko so posneli tudi videospot.

Delaj ravno prav, pa ostal boš zdrav, za prijatelje si vzemi čas!

Na jubilejnem albumu 30 let so številne uspešnice, ustvarjene na poti ansambla, ki je začel delovati leta 1992. Spomnimo, da je bil Igor Podpečan prej član zadnje zasedbe Ansambla bratov Avsenik, kjer je igral bariton in bas. Ko so se Avseniki poslovili, je vzel v roke harmoniko in ustanovil svoj ansambel. V 32 letih so izdali 21 albumov, tako kaset kot zgoščenk in DVD-jev v Sloveniji, ter 10 albumov na nemškem govornem območju.

Videli in slišali smo jih v oddaji Glasbeni pozdrav na TV Slovenija, gostil jih je Andrej Hofer. FOTO: arhiv ansambla

Njihov valček Zlatolaska je bil leta 1998 na festivalu Slovenska polka in valček izbran za najboljši valček, njihova pevka Jelka pa v letih 2000 in 2002 za najboljšo pevko domače glasbe. Prav tako so leta 2002 od naše medijske hiše prejeli nagrado slovenski rubinasti slavček. Od vidnejših nagrad moramo omeniti tudi najvišje evropsko priznanje Oberkrainer award, ki so ga leta 2013 prejeli v avstrijskem Gradcu: gre za nagrado, ki jo prejmejo samo najboljši izvajalci, ki igrajo po vzoru Avsenikov, torej v kvintetovski zasedbi, v kakršni razveseljujejo poslušalce še danes. Ansambel Igor in zlati zvoki je bil gost zadnje oddaje Glasbeni pozdrav v prvi sezoni, kjer so najnovejšo polko Če si star al' mlad predstavili gledalcem RTV Slovenija.