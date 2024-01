Ansambel Galama posnel čustven valček Svet drugje z violinistko Evo

Ansambel Galama je nedavno na radijske postaje poslal nov, čustven valček z naslovom Svet drugje, ki je nekoliko otožen. Skladba namreč govori o razhodu zaljubljenega para. A se fant še kako zaveda, da je za prepir in razhod kriv prav on. Pesem pa opeva zadnji večer, ki ga je fant preživel s punco, ki jo je imel neizmerno rad. A se zaveda, da ji je dal premalo ljubezni. Kljub temu pa ji je dal vedeti, da jo bo, ne glede na vse, čakal do konca življenja. Valček ima tudi poseben pridih, saj je poleg harmonike, kitare in basa v pesmi mogoče slišati tudi violino, ki jo je izjemno odigrala Eva Gorup.

Mladi muzikanti

Najstarejši član ansambla Miha Mohorko, ki poje drugi bas, igra tudi na klaviature, v prostem času pa rad raztegne meh harmonike, sprehaja psa, še posebno rad pa ima kurentovanje, ki ga ne zamudi nobeno sezono. In že zelo kmalu se bo začel pripravljati na pustni čas. Kitarist in vokalist drugega tenorja v ansamblu je Klemen Smogavec, ki ob jutrih in večerih skrbi za živali na kmetiji, njegov hobi pa je izdelovanje izdelkov iz lesa.

Filip Frešer, najmlajši član, v ansamblu igra bariton in bas kitaro, zraven pa poje prvi bas. V prostem času rad igra odbojko in nogomet, tudi on pa zna igrati harmoniko. Ansambel Galama vodi mlad in zagnan harmonikar Miha Kropec, ki poje prvi tenor v ansamblu. Veščine in spretnosti igranja na harmoniko rad predaja tudi drugim, sam pa se dobro znajde tudi ob bobnih. V prostem času pa rekreativno trenira boks.

Iz tria nastal kvartet

Fantje so od leta 2018 znani kot ansambel Galama. FOTO: arhiv ansambla Galama

Fantje so se prvič zbrali leta 2016 in začeli vaditi, a so bili sprva le trije: Klemen, Miha in nekdanji basist, ki je pozneje imel druge načrte v življenju, zato so se razšli. Klemen in Miha sta v srednji šoli spoznala in k sodelovanju pritegnila današnjega basista Filipa, v začetku leta 2018 pa se jim je pridružil še pevec Miha in od takrat so poznani pod imenom ansambel Galama. Avtor celotnega najnovejšega valčka Svet drugje je Alen Klepčar, ki je v svojem studiu Don Allen ustvaril tudi končno avdio podobo, pesem pa je izšla pri založbi Trstenjak. »Mi smo neizmerno veseli in ponosni na to pesem. Prvič smo šli korak dlje in dodali tudi violino. Zato smo nestrpno čakali na prve odzive poslušalcev in zdaj že vemo, da so ti več kot pozitivni. Pesem je res zelo čutna in verjamemo, da se bo dotaknila mnogih,« še pravijo galamovci, ki so za valček posneli tudi videospot. Tega je v občini Rače-Fram, natančneje v vinoteki, posnel Timi Krhlanko, v glavni vlogi pa se je odlično znašla Nuša Žižek.