Ameriška vplivnica bo strogost zdaj trenirala za zapahi

Pred mesecem je v mestu Ivins v ameriški zvezni državi Utah dvanajstletni fant potrkal na vrata sosedov in z jokajočim glasom zaprosil za hrano in vodo. Soseda je takoj opazila, da ime po rokah rane in ostanke lepilnega traku. Povedal je, da je ušel iz sosednje hiše, kjer živi mamina poslovna partnerica. Splezal je skozi okno in se tako rešil mučenja. Soseda je poklicala policijo in reševalno službo, fanta so takoj odpeljali v lokalno bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima na rokah hude odrgnine, ker je bil tesno in grobo zvezan z vrvjo. Policija je vdrla v hišo, od koder je zbežal, in tam aretirala dečkovo mamo Ruby Franke in njeno poslovno partnerico Jodi Nan Hildebrandt. V hiši Hildebrandtove so v zelo slabem stanju našli še desetletno punčko, mlajšo sestro pobeglega fanta. Njo in še štiri otroke Ruby Franke so oblasti takoj odpeljale v varstvo socialnih služb, Ruby Franke in Jodi Hildebrandt pa v zapor in pred dnevi so ju obtožili za šest kaznivih dejanj zlorabe otrok.

Zgodba najbrž niti ne bi prišla v medije, če Ruby Franke ne bi bila zelo znana vplivnica, influencerka, ki je na družbenih omrežjih v minulih letih rada delila nasvete sledilcem, in teh je bilo več kot dva milijona, kako je treba vzgajati otroke. Ko se je razvedelo, da so jo aretirali, so se takoj oglasili mnogi, ki so bili že v preteklosti zelo kritični do njenega zelo strogega stila vzgoje.

2 milijona sledilcev je imela Frankejeva v najboljših časih.

Ruby Franke FOTO: Instagram

Frankejeva je začela pot vplivnice leta 2015, ko je na omrežju youtube zagnala svoj kanal in ga poimenovala 8 Passengers (Osem potnikov). To je bil čas, ko so bili na youtubu in drugih družbenih kanalih v Ameriki zelo priljubljeni nasveti, kako vzgajati otroke, popularnost teh samooklicanih vplivnic je tudi zaradi čedalje večje naivnosti ljudi naraščal, ta čas je izkoristila tudi Frankejeva, mama šestih otrok, mormonka iz Utaha, ki je že takoj pokazala, da ji sodobni prijemi pri vzgajanju otrok in organiziranju družinskega življenja niso najbolj pri srcu in da zato raje seže po bolj staromodnih in konservativnih ukrepih, ko je treba otroka spraviti na »pravo pot«.

2015. je zagnala svoj kanal 8 Passengers na youtubu.

Sledilci

Njenim videoposnetkom in nasvetom je po enem letu začelo slediti več deset tisoč ljudi, in kot je takrat povedala lokalni televizijski postaji, je želela pokazati normalno življenje mormonske družine in uživati v opazovanju, kako otroci rastejo. Kot je dejala, so bili videoposnetki »okno v moje življenje, ki prikazuje povprečno mormonsko družino, v kateri skrbim za to, da otroci hodijo v šolo, da imajo kaj za jesti. Kako takšna družina živi iz dneva v dan.« Seveda je naraščajoče število sledilcev opazilo tudi nekaj podjetij, začela jih je reklamirati na svojem blogu in tako služiti lepe denarje.

Družina Ruby in Kevina Frankeja leta 2015, ko je začela svoje svetovanje. FOTO: IMDB

Vendar se je kmalu pokazalo, da prikaz dnevnih aktivnosti njene družine vsebuje tudi nekaj prizorov, ob katerih so sodobni pedagogi povzdignili vsaj eno obrv, če ne kar obeh. V enem od videoposnetkov je denimo svojemu sinu, ker je bil preveč zaposlen z igranjem računalniških igric, prepovedala pojesti večerjo. V drugem videu se je hvalila, da bo njena šest let stara hčerka ves dan lačna, ker je pozabila s seboj v šolo vzeti malico. »Upam, da ji v šoli nihče ne bo dal ali ponudil kaj za jesti, ker sicer ne bo razumela, zakaj je kaznovana, in se ne bo ničesar naučila.« Kot je večkrat poudarjala, sta z možem Kevinom Frankejem odločena, da otroke naučita živeti odgovorno, da postanejo sami svoji gospodarji.

Kljub občasnim kritikam sta nadaljevala prikazovanje avtoritarnih vzgojnih prijemov in Ruby je imela iz dneva v dan več sledilcev in s tem seveda tudi denarja. Sledilci so bili večinoma ljudje, ki so bili tako ali tako vključeni v številne bloge in forume, kjer so navadni ljudje, kot sta Frankova, govorili o vzgoji otrok. Vse dokler leta 2020 ni objavila videa, v katerem je eden od njenih sinov rekel, da več mesecev ne sme spati v svoji sobi in svoji postelji, temveč kar v sedežni vreči (beanbagu) v dnevni sobi, ker se je rad norčeval iz svojih bratov in sester. Ruby Franke je to potezo komentirala kot vzgojni ukrep, ker njen sin pač ni zmožen vzdrževati reda v svoji sobi, in dodala, da je lahko izbiral, ali bo spal na kavču v dnevni sobi, na napihljivi blazini ali v sedežni vreči. Ob tem se je skupaj z drugimi otroki smejala v kamero in zajedljivo govorila s svojim kaznovanim sinom.

2020. je objavila sporni video, ki je razburkal ameriško javnost.

Peticija

To kaznovanje in norčevanje iz sina nista bila opažena samo v krogu njenih sledilcev, o Ruby Franke in njenih vzgojnih nasvetih so se razpisali tudi nekateri večji ameriški mediji in začeli podrobneje analizirati njene metode. Takrat se je pojavila celo pobuda za peticijo, s katero so zahtevali, naj ukrepa tudi socialno varstvo, in pod njo se je podpisalo kar lepo število ljudi. Stari videoposnetki, tudi tisti, kako je Frankejeva prepovedala jesti svoji hčerki, so bili znova objavljeni, in to kot nosilni članki v ameriških nacionalnih medijih.

Avtoritarni ukrepi, ki jih je pri vzgoji uporabljala tudi Frankejeva, so imeli kar lepo število podpornikov. FOTO: Online Learning College

Ruby Franke je bila presenečena nad tako negativnim odzivom ljudi zunaj kroga svojih sledilcev in za enega od spletnih novičarskih portalov dejala, da »ti ljudje ne želijo nič drugega kot samo trositi sovraštvo. To je njihov edini cilj. Razumen človek, ki bi videl ta video, nikoli ne bi rekel, ta ženska zlorablja svoje otroke.« Prav tako je dejala, da je bilo vse vzeto iz konteksta, samo da bi dosegli svoj cilj, da bi jo utišali. Vendar so te obtožbe in medijska pozornost, ki jo je dobila Frankejeva, učinkovale. Počasi je začela ugašati svoj kanal 8 Passengers na youtubu. Sprva ni več vsakodnevno objavljala svojih videoposnetkov, ampak le po dva do tri na teden, potem pa povsem prenehala. Sicer je ostala še naprej aktivna na družbenih omrežjih in junija 2022 je z Jodi Nan Hildebrandt odprla nov spletni kanal, ki sta ga poimenovali ConneXions, na katerem je Frankejeva nadaljevala svetovanje s področja vzgoje otrok. Seveda se nasveti niso veliko razlikovali od tistih iz časov njenega kanala na youtubu.

In kot se je izkazalo pred mesecem dni, je Frankejeva z novo prijateljico in poslovno partnerico nadaljevala »treniranje strogosti« nad svojimi otroki, beg očitno zvezanega in trpinčenega sina iz hiše Hildebrandtove pa je za zdaj končal njeno poslovno dejavnost. Kdaj bo sojenje za priprti družinski svetovalki, še ni znano.