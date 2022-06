Pri znanem pomurskem humoristu Gezi Farkašu v Beltincih je bilo zelo veselo. Na Festivalu domačih sort so se namreč zbrali pridelovalci fermentiranih pijač iz grozdja samorodnic iz Slovenije in Hrvaške. Strokovno komisijo, ki so jo sestavljali Vanja Srkač (vinska kraljica rdečke – Brajdaš), Maja Sušnik (vinska kraljica Bohinja), Lara Vovk (kraljična Bohinja) in Nik Vovk (kralj Bohinja), je vodila strokovnjakinja za vinarstvo Marika Feher. Ocenili so skoraj 160 vzorcev (151 vin in devet penin), podelili pa kar 71 velikih zlatih medalj, 38 zlatih in 27 srebrnih medalj; izločili so le 24 vz...