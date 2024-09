150 bobnarjev je treslo Maribor v dober namen

Slovenski bobnar, tudi član zasedbe Elvis Jackson in lastnik glasbene šole Marko Soršak - Soki se je rodil leta 1980. Na 11. rojstni dan, konec leta 1991, si je ogledal legendarnega Terminatorja 2 z Arnoldom Schwarzeneggerjem v glavni vlogi. A bolj kot sam film se mu je v spomin vtisnila naslovna skladba zasedbe Guns N' Roses You Could Be Mine. »Arnold je kriv, da sem sedel za bobne in smo danes tukaj,« je več kot 5000-glavo množico, ki je minulo nedeljo do zadnjega kotička napolnila prenovljeni Glavni trg v Mariboru, z odra nagovoril srečni in čustveni Soki.

Skupina Čudežna polja je zaigrala himno NK Maribor, Gorazd Elvič pa je v naročje vzel vnuka. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Letos praznuje deseto obletnico humanitarne akcije 20 za 20, v okviru katere je z glasbili obdaril že 130 osnovnih šol. Akcijo je pozdravil nekdanji predsednik Borut Pahor, ki se je tudi udeležil nedeljskega dogodka. Leta 2015 je Sokiju, ki ga je naučil prvih bobnarskih udarcev, predal priznanje jabolko navdiha za prispevek h glasbenemu opismenjevanju otrok.

Matija Stepišnik, Vladimir Rukavina - Gogo in Andrej Borko so bili rockersko razposajeni. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Tudi tokrat je bil dogodek dobrodelen: zbirali so sredstva za obdaritev desetih šol z glasbenimi inštrumenti. Letošnjega so se poleg mladih bobnarskih upov, ki se jih je zbralo več kot 150, udeležili mnogi znani slovenski glasbeniki in rockerji po duši, med njimi Tomi Meglič, Grega Skočir, Matjaž Jelen, Alo!Stari, Happy Ol'Mcweasel, Čudežna polja, Ditka, Leonart, YU generacija, Elvis Jackson in The Rocktors.