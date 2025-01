Zgrabila nož in ga kastrirala! Žena Denisu po spolnem odnosu odrezala spolni organ

V stanovanju para v ukrajinskem mestu Mariupolju je policija našla krvav nož in usnjen pas. Enaintridesetletna ženska je kastrirala svojega 36-letnega partnerja, pri čemer je trdila, da se je incident zgodil po nesreči, saj da je zaužila veliko količino alkohola. Razlog za bizaren incident za zdaj ostaja neznan, saj so izjave kontradiktorne.

Po izjavah sosedov sta se Aljona (31), varnostnica v supermarketu, in njen partner Denis (36) sprla v svojem stanovanju v Mariupolju. »Prepir se je zaostril, nakar je ženska prijela nož in partnerju odrezala spolni organ. Ko je videla kri, je dojela, kaj je storila, in poklicala pomoč,« so povedali za ruski portal Mash.

Protislovne izjave o motivih napada

Ruski portal BAZA, ki se sklicuje na policijske vire, poroča, da je Aljona med zaslišanjem povedala, da se je incident zgodil po zaužitju alkohola in med sadomazohističnim odnosom.

»Par se je spogledoval vso noč. Po besedah Aljone je spolni odnos postal nasilen, okoli pete ure zjutraj pa je v vinjenem stanju prijela nož. Zaradi alkohola so se ji tresle roke, kar je privedlo do tega, da je partnerju odrezala spolni organ,« piše v poročilu.

Zdravnikom ni uspelo rešiti Denisovega organa

36-letnega Denisa so prepeljali v bolnišnico, a zdravniki niso mogli rešiti njegovega spolnega organa.

