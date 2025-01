Ženska visela z okna in kričala, nag moški jo je držal za lase: »Posilil me bo! Umrla bom!«

Dramatičen dogodek je razburil vse v nemškem mestu Essen. Mlada ženska je visela z okna stanovanjske hiše in obupano vpila: »Na pomoč! Posilil me bo! Umrla bom!«

Fenix magazin ​​​​piše, da jo je gol moški držal za lase. Nato je 19-letnica padla skozi okno, a je bil padec po zaslugi prisebnosti in poguma prič na ulici brez hujših posledic.

Gol moški kričal, da ji je hotel preprečiti, da bi skočila

Očividec Ismail Habach je šel mimo prizorišča, videl mlado žensko, ki je visela skozi okno, in slišal njene krike. Ni veliko premišljeval, ampak je stekel in jo ujel. Gol moški, ki jo je držal, je kričal, da ji je hotel le preprečiti, da bi skočila.

Policisti so hitro posredovali in sprožili preiskavo, da bi razjasnili okoliščine dogodka. Žensko so prepeljali v bolnišnico. Več podrobnosti bo znanih po zaključku preiskave.