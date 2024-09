Ženska (44) zanetila več požarov: »Želela sem spoznati moškega v uniformi«

Grška policija je poročala o neverjetnem primeru iz Tripolija na Peloponezu, kjer so 44-letnico obtožili, da je podtaknila več požarov in je v svoj zagovor trdila, da je to storila, ker je uživala v opazovanju in spogledovanju z gasilci.

»Želela sem spoznati moškega v uniformi«

Za svoje dejanje je dobila 36 mesecev zapora in 1000 evrov denarne kazni. Grkinja je povzročila dva požara na kmetijskem zemljišču, a k sreči brez večje škode, saj so oba hitro pogasili. 44-letnica je postala glavna osumljenka, ko so gasilci opazili, da je prisotna na obeh požariščih, navaja Greek Reporter. Priznala je, da si želi spoznati moškega v uniformi.