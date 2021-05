Zažgala lastno hišo, nato z ležalnika opazovala ognjeno stihijo (VIDEO)

Šokantna zgodba prihaja iz ZDA. Ženska iz mesta Elkton v Marylandu naj bi zažgala lastno hišo. Po dejanju se je namestila na ležalnik in zgolj opazovala požar. Dogajanje je posnel sosed, vse skupaj pa naj bi se začelo s prepirom med požigalko in še dvema osebama.

Požigalko so aretirali

Ko je hiša zagorela, je naključnemu mimoidočemu še uspelo rešiti eno od stanovalk, gasilci pa so pogasili požar. Policisti so žensko aretirali.





