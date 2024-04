Srbski predsednik Vučić predlagal uvedbo smrtne kazni

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je med sobotnim gostovanjem na srbski televiziji Informer zavzel za ponovno uvedbo smrtne kazni. K temu je pozval po umoru dveletne deklice Danke iz Bora, katere trupla še vedno niso našli. Za ponovno uvedbo smrtne kazni se je Vučić zavzemal že lani.

Vučić je v intervjuju na provladni kabelski televiziji Informer napovedal, da bo vladi predlagal spremembo zakonodaje, ki bi omogočila ponovno uvedbo smrtne kazni za najhujša kazniva dejanja.

Spomnil je, da se je za uvedbo smrtne kazni zavzemal že lani po dveh množičnih umorih, ki sta pretresla državo. V strelskem napadu 3. maja lani je 13-letni učenec na svoji osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu ubil deset ljudi, devet učencev in varnostnika. Dan kasneje pa je 20-letnik v treh vaseh blizu Mladenovca ubil devet ljudi, večinoma mladih.

Smrtno kazen so v Srbiji ukinili leta 2002, potem ko je veljala skoraj 200 let, vse od leta 1804.

Javnost kritična

Vučićevo triurno gostovanje na Informerju je sicer naletelo na kritike dela javnosti, saj so ga v živo prenašale številne srbske televizije.

Upokojeni profesor z beograjske fakultete političnih znanosti Rade Veljanovski je za srbsko televizijo N1 danes ocenil, da je intervju prenašalo celo 80 televizijskih kanalov v Srbiji, entiteti Bosne in Hercegovine Republiki Srbski in Črni gori.

Veljanovski je opozoril, da so s tem kršili zakon o javnem obveščanju in medijih, ki med drugim zagotavlja politični pluralizem in prepoveduje monopol, zato bi se na to po njegovem prepričanju moral odzvati svet za regulacijo elektronskih medijev (REM).

Tožilstvo je 50-letnima osumljencema za umor Danke sicer v soboto odredilo 30-dnevni pripor, pridržali pa so še dve osebi, osumljeni pomoči pri premiku trupla deklice z odlagališča odpadkov. Eden od njiju je bil brat enega od osumljencev za umor in je v nedeljo zjutraj umrl med pridržanjem.

Danka je izginila 26. marca v naselju Banjsko polje pri Boru. Njeno truplo še vedno iščejo.