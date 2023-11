Zaposleni v znanem podjetju jo je posilil in grozil, da ji bo porezal genitalije

59-letnega R. B., zaposlenega v znanem podjetju, je županijsko sodišče na severozahodu Hrvaške obsodilo na pet let zapora. V zaporno kazen se mu bo vštel čas, ki ga je preživel za zapahi od avgusta lani do zdaj, plačati pa mora še 500 evrov sodnih stroškov in 200 evrov povprečnine, navajajo hrvaški mediji. Moški je bič oktobra 2021 v kraju na severozahodu Hrvaške, kjer je v bližini avtobusne postaje čakal na nekdanjo uslužbenko gledališča.

Posilil in grozil, da ji bo porezal genitalije

Ukazal ji je, naj sede v avto, in takoj, ko je sedla na sovoznikov sedež, jo je začel udarjati po glavi. Prav tako jo je žalil in rekel, da si bo zapomnila, kdo je, in jo odpeljal na travnik, kjer je izstopil iz vozila in ji ukazal, naj mu sledi. Pri tem jo je z rokami udarjal po glavi, iz prtljažnika pa je vzel nož in ji grozil, da ji bo porezal genitalije. Nato jo je prisilil, da se je slekla, in jo je posilil v avtu. Devet mesecev kasneje, poleti 2022, je obtoženi oškodovanki v stanovanju, kjer je živela, grozil z nožem. Znova ji je zagrozil, da ji bo prerezal genitalije, jo znova prisilil, da se je slekla in začel fotografirati z mobilnim telefonom. Po vsem tem je osumljeni vzel pištolo in ji dal vedeti, da ima osem nabojev in da jo bo ubil.

Potem ko se je po pomoč obrnila na policijo, ji je moški poslal grozilno SMS-sporočilo: »Zapomni si, da te bom pretepel, da boš srala in scala pod sabo (...) Pojdi in ne vračaj se,«.

Krivdo zanika in se predstavlja kot dobrotnik

Obsojeni krivdo zanika in se predstavlja kot dobrotnik, ki je oškodovanki zaradi njenega težkega premoženjskega stanja posodil denar, ki da ga ni nikoli vrnila, s čimer je opravičil tudi pošiljanje neprimernega SMS-a. »Verjamem, da me je prijavila zato, da je mož, potem ko je našel sporočila, ne bi nadlegoval,« je povedal obsojeni.