Žalostna vest iz bolnišnice: 19-letnik, ki je v nedeljo padel iz prtljažnika avtomobila, umrl

V bolnišnici v Osijeku je zaradi poškodb umrl 19-letnik, ki je konec prejšnjega tedna med vožnjo padel iz prtljažnika avtomobila, je sporočila vukovarsko-sremska policijska uprava.

V odprtem prtljažniku avtomobila prevažal dva mladeniča

Nesreča se je zgodila minulo nedeljo okoli 17. ure v Mirkovcih pri Vinkovcih, ko je 20-letni voznik osebnega avtomobila v odprtem prtljažniku prevažal dva mladeniča, stara 19 in 22 let. Med vožnjo je 19-letnik padel iz vozila in se huje poškodoval.

Zoper voznika bodo podali kazensko ovadbo zaradi povzročitve prometne nesreče, je v petek sporočila vukovarsko-sremska policija.