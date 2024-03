Zadrževal je 67 psov in dva volka. Razkrito, zakaj se živali ne morejo vrniti v naravo

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali in uničevanja zaščitenih naravnih vrst so v četrtek prijeli moškega (64), je sporočila splitsko-dalmatinska policijska uprava.

Policija ga je pridržala, potem ko je ugotovila, da je na lokaciji v Splitu skupno 69 živali, med katerimi je bilo 61 odraslih psov, šest mladičev in dva volka.

Volkova se ne moreta vrniti v naravo

Ob tem so ugotovili, da gre za sivega volka, ki je v Evropski uniji strogo zaščitena vrsta. Volkove so namestili v center za ozdravitev prostoživečih živali. Pripeljali so ju v četrtek pozno zvečer ter ugotovili, da sta v dobri zdravstveni kondiciji, brez poškodb in brazgotin, navaja Nova TV.

Volka in volkuljo, stara med tremi in štirimi leti, so iz narave vzeli kot mladiča, ker sta navajena. Zaradi tega ju ni več mogoče vrniti v naravo.