Zadel na lotu in utonil

Po dolgih letih igranja loterije se mu je končno nasmehnila sreča. A le nekaj dni pozneje, še preden mu je uspelo unovčiti listič, ga je presenetila smrt. Srečko bodo zdaj unovčili njegovi sorodniki, v lokalu, kjer se je možakar redno družil s prijatelji in kjer je tudi vplačal listič, pa žalujejo za njim.Bilo je pred štirinajstimi dnevi, ko jeiz ameriške zvezne države Michigan kakor večkrat dotlej izbral številke, ki naj bi mu prinesle srečo; a vse bolj za šalo kakor zares, zato ga je novica, da je zadel 39 tisočakov, povsem šokirala, povedo njegovi prijatelji iz lokala Blue Water Inn, kamor je redno zahajal. Ob zadetku se je tako poveselil z vsemi svojimi pajdaši, srečke pa ni mogel takoj unovčiti, saj je bila njegova osebna izkaznica tako zdelana, da podatki in fotografija niso bili razpoznavni, zato je naročil novo.Po tednu dni je znova obiskal Blue Water Inn in z vsemi še enkrat nazdravil ob velikem dobitku, potem pa izginil, kot se je izkazalo po tednu dni, ko so se znanci že začeli spraševati, le kaj se je zgodilo z Gregoryjem, ki si je z denarno nagrado želel pokriti tudi stroške poti do Severne Karoline, kjer živita njegova sestra in oče.Lokal je takrat obiskal tudi njegov delodajalec, ki ga je pogrešal v službi, zaskrbljen, ker ga na domačem naslovu ni našel. Slutnje, da z Gregoryjem ni vse v redu, so se zelo kmalu izkazale za utemeljene. Po nekaj dneh je namreč sprehajalec ob jezeru Huron zaskrbljen poklical policijo, potem ko je našel moško truplo. Izkazalo se je, da je Gregory očitno nameraval izpluti s svojim čolnom, ko mu je spodrsnilo na pomolu, s hudo poškodovano glavo je padel v vodo.Njegova smrt je bila posledica nesreče, so takoj potrdili, namigovanja, da je Gregoryja nekdo izsiljeval za srečko, pa so takoj potihnila. Ne nazadnje so nepoškodovan listič z dobitkom našli v njegovi denarnici, ki jo je imel v žepu, nagrado bodo zdaj, kot rečeno, prejeli njegovi sorodniki.