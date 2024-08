Zabodli Yamalovega očeta, neuradno v ozadju dlje časa trajajoči spor

Policija nasilni dogodek še preiskuje in zaslišuje številne priče, ki so bile v sredo zvečer na parkirišču v Mataru, 30 kilometrov od Barcelone: za zdaj je uradno znano le, da naj bi Mounirja Nasraouija, medtem ko se je sprehajal s psom, obkrožila množica moških, med prepirom, ki je sledil, pa so 36-letnega očeta nogometnega zvezdnika večkrat zabodli.

Napadalci so se potem razbežali, priče pa poklicale reševalce in do njihovega prihoda pomagale Nasraouiju. V bližnji bolnišnici Can Ruti so očeta 17-letnega Lamineja Yamala nemudoma oskrbeli; po nekaterih poročilih naj bi bilo njegovo stanje zelo resno, a stabilno, nekateri mediji pa pišejo, da so ga že pustili v domačo oskrbo. Nogometni zvezdnik, ki je bil ključen za slavje Španije na nedavnem svetovnem prvenstvu, dogodka še ni komentiral.

Motiv za napad še ni znan, o čem se je Nasraoui prerekal s tolpo, prav tako ni jasno, po neuradnih podatkih pa naj bi 36-letnik napadalce poznal in naj bi bil v ozadju dlje časa trajajoči spor. Policija naj bi sicer tri nasilneže že prijela. Napad se je zgodil v soseski Rocafonda v Mataru, kjer je Yamal odraščal in kjer še vedno živita njegova babica in oče, priseljenec iz Maroka, ki je sicer ločen od nogometaševe matere, Sheili Ebana, ki je v Španijo prišla iz Ekvatorialne Gvineje.

Yamal se je očetu že večkrat javno zahvalil za neizmerno podporo na profesionalni športni poti, ali bo zaradi napada igral na sobotni tekmi, ko se bo Barcelona pomerila z Valencio, pa še ni znano.